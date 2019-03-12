互联网World Wide Web的发明者蒂姆·伯纳斯·李，于3月12日在欧洲核子研究中心互联网诞辰30周年之际发表讲话 (Keystone)

借互联网诞生30周年之际，其创始人兼发明者-享有“万维网之父”美誉的蒂姆·伯纳斯·李(Tim Berners-Lee)回顾了互联网在过去30年所经历的“成长的烦恼”，并针对当前网络环境存在的诸多问题提出了切实的解决之道。



鉴于如今全球半数人已经接入互联网，“为了避免数字鸿沟越来越深、差距拉得越来越大，我们需要确保另一半民众尽快涉足网络世界。我们需要保持开放与自由，为实现网络中立(编者注：即视网络为公共基础设施，认为任何人都能平等地在网络上传输数据)而不懈努力，与此同时，我们还必须考虑到隐私和保护个人数据、以及社交网络应该如何有效控制仇恨言论发布及传播的问题，"伯纳斯·李于本周二(3月12日)在坐落于瑞士日内瓦西北部近郊的欧洲核子研究中心(CERN)发表讲话中称。



他也警示公众，目前正值”数字青春期“的互联网，经历并体验着由国家资助操纵的黑客攻击、网络骚扰与构陷、仇恨性言论、两极分化论调、以牺牲用户价值为代价的基于广告的收入模式、虚假信息的病毒式传播等多重“成长的烦恼”和失调性网络问题。

网络契约



30年前，在欧洲核子研究中心任职的英国计算机科学家伯纳斯·李向上司呈交了一份看似毫不起眼的文件：《信息管理：提案》。而正是这份文件，彻底颠覆了我们的生活方式。

外部内容 Cern video on 30 years of WWW

然而时隔30年，现如今已63岁的伯纳斯·李意识到，眼下需要采取切实举措以修复自己的发明成果。他所创立的网络基金会呼吁通过建立全新的”网络契约“，让政府、企业和公民都能够为网络的发展贡献一己之力。



依据网络契约，各国政府应确保每位公民都能连接到互联网，保持良好的互联网接入基础条件，并且尊重公民隐私；企业必须提供价格适宜、让网民负担得起的互联网使用，尊重用户隐私，并且开发将公民和公众利益置于第一位的技术；公民则应秉持合作精神，尊重”公民对话“。



伯纳斯·李也表示：”网络契约肯定不是一套一成不变的快速修复方案，而是一个标志着我们改变如何理解我们与网络社区之间关系的过程……(它会指引我们)踏上一段从数字青春期前往更为成熟、负责以及包容的未来旅程。“



瑞士资讯swissinfo.ch

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