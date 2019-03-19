西蒙·米切尔在乌茨维尔布勒公司的车间里 (swissinfo.ch)

西蒙·米切尔(Simon Mitchell)的同龄人大多选择了念大学，而他却进了北卡罗来纳州技术企业布勒公司(Bühler)，开始瑞士式的学徒工作，这让他能够边挣钱边学习，还不致背上任何债务。但这种学徒机会在美国仍属罕见。

最近米切尔和另外三名布勒外部链接学徒工来到该公司在瑞士东部乌茨维尔(Uzwil)的总部，在这里庆祝他们的满师。他们几位都是高中刚毕业就被招进公司，成为在北卡首府罗利附近的布勒-爱尔格莱(Bühler Aeroglide)外部链接完成四年学徒资助课程的首批学生。

这个计划的目的：填补该地区技术职业日益拉大的技能空白。

这几位焊接学徒工本打算月初就飞过来，正好可以赶上参加瑞士职业竞技比赛(Swiss Skills)-在首都伯尔尼举行的各行各业学徒工的技艺大比拼。但飓风佛罗伦斯于9月中袭击了这个美国南部州，令行程推后一个星期，断送了这次机会。

我们去该公司瑞士总部采访21岁的米切尔时，他表示还是有很多时间享受瑞士，和体验这里的工作生活。



那么，到底是什么吸引他当学徒？“在职业方面我对未来有所打算，但我想要的发展方向却没有太多机遇，而学徒机会恰巧在合适的时候出现了，”米切尔告诉瑞士资讯swissinfo.ch。

“我才刚踏出高中校门，在那么短的时间里，一个开始职业生涯的机会就摆在我面前，它的各种优势又超出我的想象，所以我当然不能错过。”

瑞士模式

这个课程是北卡三角学徒工项目(NCTAP，英)外部链接的一部分，由布勒公司和其他几家当地企业在2013年共同创办，结合了在当地社区大学的理论课与在公司里的岗位培训-挺像著名的瑞士双轨培训模式。

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布勒公司表示，实际上这是他们在全世界进行的培训项目中“最瑞士”的一个(该公司在全球共有约500名学徒工)。

但这里面有些区别。“在这四年当中，我们并不是待在某个部门里专攻一门技艺，所以多数时间我们会在一个部门里工作上个把月，这样一来就对整个公司都有了了解，”米切尔解释道。

不过跟瑞士差不多，这些学徒工每月会从公司领到工资，他们的学费则由州里支付，这点和瑞士州一样。他们毕业时会拿到机械工程技术专业的大专文凭，和一张由北卡商业部颁发的学徒工满师证书，以及工作有着落的保证。

毫无债务

不像念大学，到完成学业时不背上一屁股债，这当然使得该课程愈发魅力四射。米切尔承认，北卡乃至美国的大多数年轻人还是选择上大学，这依然是标准的人生轨迹。

目前只有不到2%的18-24岁年轻人(英)外部链接注册参加学徒工课程。

要说服家人同意他去当学徒工并不难，因为米切尔的妈妈是奥地利人，自己就曾作过学徒。“跟朋友解释就要多费些口水了，毕竟这不是很典型的职业选择。但只要你告诉他们都有哪些好处，解释起来就容易得多，他们很快就明白了，”他说道。

米切尔很清楚自己都从培训中收获到了什么。“我成熟得快多了，因为我一下子就被扔进工作环境当中。可是我也得到机会获取学位和参加学习，同时还收获了实际经验。”

学徒与培训经理迈克尔·泰勒(Michael Taylor)陪同这几位学徒来瑞士参观。他表示自己既自豪又激动，但看着这个试点小组结业也有一点难过和紧张。

获得认可？

泰勒感觉学徒理念的势头正在增强。由于不凑巧没法儿接受采访，他通过邮件写道：“近三年来，州和联邦各级政府的推动力似乎更大了。人们也开始看到结合工作经历与教育的好处，特别是拥有事业的同时还不用背债。”

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他指出，第一期毕业生将有助于展示这一切是真实的。而他的工作仍将继续：布勒-爱尔格莱下一期的四名学徒工将于10月1日开始。

对总管布勒公司所有学徒的安德烈亚斯·比朔夫(Andreas Bischof)来说，这一投资“已经收获多次回报，因为首批毕业的四位学徒都将为布勒-爱尔格莱效力。我们非常了解他们，不但了解他们的职业技能，更重要的是了解他们的每个人。”

他表示北卡的课程计划最终可能成为其他公司的典范。

米切尔也觉得人们对职业培训的态度正在改变。在这次行程里得以和那么多学徒工共处，他有些什么感觉？要知道布勒公司每年在乌茨维尔培训的学徒工人数能达到80名之多，大家学习的专业也各有不同。米切尔说，确实有点不一样，但也耳目一新。

那么他对瑞士的整体印象呢？是有些文化差异，不过没有任何负面印象，他微笑着说道。“大家都关门那么早，这确实不太一样，但我也享受到了这里的大好风景。”这里的价值观“和我们在美国媒体上了解到的一模一样”。

布勒公司 布勒公司是一家技术企业，专门从事谷物、大米、可可、咖啡和其他原料的加工。它还是汽车制造、光学与油墨等大批量应用领域的压铸和外涂层技术提供商。 2017年(英)外部链接该集团雇佣了10’972名员工，遍布140多个国家，创造了26.7亿瑞郎(约合185.08亿元人民币)的营业额。 这个家族企业的总部在圣加仑州(St Gallen)的乌茨维尔(人口约为1.3万)。 布勒-爱尔格莱的业务专长为工业干燥，例如用在饲料和食品等领域中。 (来源：布勒公司)

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(翻译：小雷), 瑞士资讯swissinfo.ch

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