此内容发布于2018年9月18日 上午10:55 最后更新 - 2018年9月18日 -10:55

伯尔尼刚刚举行了瑞士职业竞技比赛"SwissSkills"，来自75个职业的约900名优秀瑞士学徒工，从瑞士各地聚集在一起争夺瑞士冠军头衔。



今年的瑞士职业竞技比赛是2014年首次举办之后的第二次全国性比赛，赛场地是一个相当于14个足球场大的巨型工厂。



伯尔尼展览中心中被1100个聚光灯照得灯火通明，农业机械师学徒工们围着一个大型除草机；不远处是造船师学徒工们用的一个马达；各种原材料被运到现场；仅场内的电线就铺设了30公里；比赛现场对外开放，来访人次达12万。



与2014年相比，今年扩大了“我的技能”(MySkills)展区，来访者可以在这里亲身体会各种工种，64000名在校学生在此身临其境，为未来职业选择做准备。



该竞技活动的组织方准备的预算为1650万瑞郎，其中大部分来自官方-联邦、州和伯尔尼市。一小部分来自于私人经济领域和职业联盟。



电视直播



瑞士职业竞技比赛为期4天，瑞士电视台实况转播了9月15日最后一天下午的决赛。

最后选出各行各业的获奖者外部链接，将代表瑞士参加2019年在俄罗斯喀山举行的世界职业竞技比赛。



(瑞士电视台SRF/RTS/瑞士资讯swissinfo.ch及通讯社)

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