此内容发布于2018年11月21日 上午9:43 最后更新 - 2018年11月21日 -09:43

明信片拼接成的巨型马赛克传递着关于气候变化的信息。 (Céline Stegmüller/swissinfo.ch)

来自世界各地的数千名年轻人一起创造了史上最大明信片的世界纪录，呼吁社会关注气候变化。

在瑞士阿尔卑斯山上，上周五(11月16日)举办了一场由瑞士发展合作署(SDC，英)外部链接支持的活动，全世界超过12.5万名儿童为此手工创作了明信片。这些孩子中有5万人来自非洲南部，还有2万人来自印度。

在因特拉肯，所有这些明信片经过复制和裱贴，合并成一张巨型明信片。来自两所瑞士学校的孩子们协助工作人员，将这张巨型明信片安置在阿莱奇冰川(Aletsch glacier)上，这是阿尔卑斯山脉中最大且最长的冰川。

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瑞士联邦外交部在一份声明(多语)外部链接中表示：“在世界各地，人们都会观察到同一个现象--冰川正在消失。瑞士拥有许多冰川，因此受到的影响尤为严重。”

据瑞士发展合作署所述，此次活动的主要目的是支持国际青年气候运动(Youth Climate Movement)。孩子们寄出的每一张明信片，代表着他们中每一个人对改善世界气候和限制全球变暖作出自己的承诺，比如，种植树木或节约用水。

明信片是由世界各地的儿童手绘而成。 (Céline Stegmüller/swissinfo.ch)

“我们是最后一代能够采取行动拯救地球的人，这种感悟和信念促使我们今天来参加这个活动，”瑞士青年气候协会(Swiss Youth for Climate，多语)外部链接的创始人兼主席Océane Dayer在活动中表示， “每一个人的行动都具有价值。今天我要作出一个郑重承诺：我们将尽一切可能，保证为后代创造更好的气候环境。”

瑞士合作发展署的Thomas Gass提醒现场活动的参与者们，地球只有一个，“要么我们都能成功，要么我们都会失败。我们必须共同努力；这个世界是相互联系在一起的”。



巨型明信片的创意最初起源于卢塞恩的世界高科技汽车拉力赛(WAVE，英)外部链接。 2016年在马拉喀什(Marrakech)举行的第22届联合国气候会议(COP22)会议期间，太阳能汽车Solartaxi的车主路易斯·帕尔默(Louis Palmer)首次成功制作了世界上最大的明信片。它由5万张明信片拼接而成，一举创下了吉尼斯世界纪录。

针对本次活动对环境的任何潜在破坏，瑞士合作发展署已经记录了卡片的运输和准备过程中造成的二氧化碳排放量，并计划通过公益组织myclimate(多语)外部链接补偿项目来抵消这些二氧化碳排放量。

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