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瑞士职场

劳动力市场 生娃即失业

Pregnant woman in office, making phone call

在瑞士，25至34岁女性的失业率明显高于同年龄段男性。

(Keystone/Gaetan Bally)

最新调研显示，瑞士七分之一的女性雇员会因为初为人母而失业，与职场暂且惜别。

据瑞士纸媒《新苏黎世报·周日版》(NZZ am Sonntag)援引经瑞士联邦社会保障办公室(Federal Social Security Office)委托咨询公司BASS(德)外部链接进行的一项调研结果，在约3000名仍在产假期间的新晋妈妈中，近15%的受访者坦承，在孩子呱呱落地之后，这些昔日职场女性“身不由己”地请辞下岗，暂别职场。

初为人母的女性雇员无奈失业的主要原因，是所任职的公司缺乏合适的兼职岗位。

而次要原因，则是(瑞士的)儿童日托机构相对匮乏。

在解雇员工的规定方面，瑞士孕妇享有相对有利的保障。瑞士职场女性怀孕期间至分娩后16周内，公司无权将其解雇；即使公司有意辞退该员工，免职决定也必须在其分娩16周以后方可生效。然而专家指出，保护职场妈妈免于解雇厄运的16周规定，对于许多女性来说未免实在太短了。

据苏黎世联邦理工学院(ETHZ)研究院Michael Siegenthaler介绍，统计资料表明，母亲这一身份，有可能给女性失业造成一定影响。

任职于瑞士瑞士雇主协会(Swiss Employers Association)的Fredy Greuter在接受《新苏黎世报·周日版》采访时强调，目前，瑞士不少中小型企业都在积极为职场妈妈们寻求适宜的解决方案。

“很多女性更愿意拥有一份工作量相对较低的兼职工作。不过，并非每个职位都能满足这一点，”Greuter坦言道。


薪酬差距 怀孕生子、暂别职场，你会“损失”多少钱？

因身为人母而暂别职场、继而重振旗鼓重返职场，可能会让瑞士女性在无奈退出劳动力市场的每一年里，都牺牲掉终身收入的3.2%。

此内容发布于2019年5月28日 上午9:30

瑞士资讯swissinfo.ch/urs

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