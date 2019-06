Opting out of the work-family balancing act

Maternidade pode ser um risco para o emprego 04. Junho 2019 - 08:15 Uma em cada sete mulheres trabalhando na Suíça perdeu o emprego porque se tornou mãe, segundo um novo estudo. Quase 15% das entrevistadas em uma pesquisa disseram que estavam desempregadas involuntariamente há algum tempo após darem à luz uma criança, diz o jornal NZZ am Sonntag, que cita um estudo encomendado pela Secretaria Federal de Previdência Social. A principal razão é a falta de empregos a tempo parcial nas empresas. Em outros casos, foi a falta de creches diurnas, de acordo com o estudo realizado pela consultoria BASS. Os resultados se baseiam em uma pesquisa com cerca de 3.000 mulheres em licença maternidade. Especialistas apontaram que a regra das 16 semanas, que protege as mães de serem despedidas, é muito curta para muitas mulheres. Michael Siegenthaler, pesquisador do Instituto Federal de Tecnologia de Zurique, diz que há evidências estatísticas de que a maternidade pode ter um impacto no desemprego feminino. No mesmo artigo do jornal de Zurique, Fredy Greuter, da Associação Suíça de Empregadores, aponta que muitas pequenas e médias empresas lutam para encontrar soluções para mulheres com filhos. "Muitas mulheres preferem ter um pequeno emprego a tempo parcial. Mas não é possível para todos os perfis profissionais", diz.