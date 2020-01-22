此内容发布于2020年1月22日 下午5:50

中国报道了最初的冠状病毒病例，但这种病毒显然已经散布到亚洲以外国家，引起人们对发生疫情的担忧。 (Keystone/David Chang)

瑞士内政部长阿兰·贝尔赛(Alain Berset)称，本国不但已做好准备面对冠状病毒的暴发，还准备支持国际努力以预防疫情发生。

贝尔赛是在达沃斯世界经济论坛(WEF)年会会场外做出上述表示，他还说瑞士已制订了应急措施和计划，一旦本国发生疫情可立即实施。这种新型冠状病毒引发的肺炎于本月初首先在中国被发现。

而负责本国卫生事务的贝尔赛还指出，瑞士已做好准备，为遏制病毒的国际努力提供帮助。

“作为世界卫生组织(WHO)总部所在国，瑞士对当前局势绝不会漠不关心，”贝尔赛说。

他已于周三分别会见了世卫组织总干事特沃德罗斯·阿达诺姆(Tedros Adhanom Ghebreyesus)、巴西与荷兰两国的卫生部长，以及促进两性平等的联合国妇女署总干事等人。

疫情关注

与此同时，一个由疾病控制、病毒学与疫苗开发等方面的专家组成的小组正在日内瓦世卫组织总部召开会议，以对冠状病毒的暴发是否构成国际性紧急状态进行评估。

这种病毒已经扩散至中国境外，引起人们对发生全球疫情的担忧。周二美国官员已经确认该国的首例确诊病例。

截至周三，中国境内因感染这种病毒造成的累积死亡个案已达至少17例。







swissinfo.ch/ug

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