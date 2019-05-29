电锯、铁锹、铣床：15名志愿者忙活了三个星期，为的就是把富尔卡山口(Furka)那被白雪覆盖已久的老铁轨清扫干净。

清晨5点半。晨光初现把盖着白雪的山脉映出蓝调。乌里州小村庄Realp附近还是一片静寂。稍远处，一间透出灯火的窗户引人注意：对富尔卡登峰铁路线(多语)外部链接来说，新的一天从厨房开始。义工们脸颊上夜里留下的枕印还没消，便已经边准备早点面包、果酱，边开起玩笑。

第一杯和第二杯咖啡之间，他们准备好了午餐三明治，在胸前佩戴好雪崩探测器，抹上防晒霜，因为“在上面，太阳够劲儿！”，义工们说道。

(Keystone)

1981年，随着富尔卡隧道的投入使用，这条铁路便被废弃。1986年，义工们开始修复铁轨。一部分卖到越南的火车头于20世纪90年代被千辛万苦地运返瑞士(多语)外部链接。到了2010年，从Realp到Oberwald之间的路段实现了全面重新运行。在每年6月低至10月初这3个月的开放时间里，都会有3万名游客乘坐这段旅游观光线路。

共有15位义工参加富尔卡山口老铁轨的积雪清扫工作。经过三周的劳动之后，铁轨不仅会被打扫干净，而且将被修整一新，以便在6月22日旅游季开始时重新投入使用。

白雪淹没隧道

火车头驶出车库。6点半，它载着义工，鸣着笛，开往打扫地点。另有两个人驾驶汽车另开一道：他们是安全负责人，不去扫雪，而是要去往对面的山头。他们的任务是：观察雪层，尽可能迅速地发现雪崩状况，并立即通过对讲机通知队友。

义工的一天 义工们乘坐火车头赶往清扫现场，周围是一片白雪覆盖的景致。

凌晨5点半，早饭时间也是交流工作进度、日程安排和装备状况的时间。

出发扫雪前，还要最后关注一下天气预报和雪崩预警。

每位义工身上都要佩戴雪崩预警装置，以保证人身安全。

火车头只能走到这里，隧道被好几米厚的积雪堵得严严实实，志愿者们要将雪全部清走。

远足绑腿必不可少，因为几个小时之后，雪会融化，令足部下陷。有的地方雪深达到16米。

一场雪崩彻底把下一条隧道淹没，必须出动机械铲车来铲除积雪了。

在某些地方，齿条完全被冰封冻住了。

Steffenbach桥下，雪坚实得只能用锯才能锯动。

铲雪铣床局部。

驾驶铣床的司机经验丰富，可以长时间精密作业。

把铣床搬到义工需要的地方，可不总是那么容易……

要想仔细清理Steffenbach桥下的积雪，有时身体得弯四个弯，呈蜷缩状才行。

义工们下午两点半就计划收工了，因为再晚些，雪崩的风险太高。

扫雪、铲雪、锯雪、观(察)雪(崩迹象)，忙活了一天，大家终于可以好好休息一下了。



富尔卡山口义工除雪劳作的一天

扫雪的义工们乘着齿轮火车攀山，正好欣赏美景：好一幅由白雪、绿地和溪流组成的拼图。开路的是一架名叫“草莓”的小红火车头(德、法)外部链接，跟着它的是柴油机大车头。大小车头沿着在积雪中开出的一条小道前行。“草莓”必须在下一个隧道停住，因为出口完全被封。靠着一架小梯子，队员们费劲地爬上雪层。因为雪崩，在有些地点雪层高达16米。而义工们清除厚厚雪墙的工具只有手里的一把扫帚和一台带有发动机的铣床。柴油火车头配有一个钻头，能为自己“杀”出一条“雪”路，但是当积雪高度超过1.5米时，钻头便不起作用了。

太阳升起了。义工们分成小组，马上投入了工作。Patrick负责这个星期的统筹组织，这位加入协会很多年的地球物理学家说：“富尔卡火车实现了我同年当火车司机的梦想。”去年夏天在Realp，Patrick偶遇前来见识蒸汽火车的Robert，并成功说服了这位来自苏黎世的配镜师加入清理积雪的义工队伍。Robert请到了三天假，他高兴地说：“这里真是非同凡响，竟有这么多的雪！”

一道雪墙

(Thomas Kern/swissinfo.ch)

不远处，第三条隧道也被雪崩滚落的白雪彻底封死。雪太过紧实，义工们必须用上机械铲斗。他们终于进入隧道，试图从上方打开隧道大门。为了防止积雪进入隧道， 大门整个冬天都紧紧关闭。志愿者将金属门挡一个个拿掉，大门在坚实如混凝土的雪墙中垂直地打开一道缝。志愿者们从两面“夹击”，努力在雪墙中挖出一个开口。

Alexander负责操纵机械铲斗。这位苏黎世退休人员一辈子在工地操作机械，他加入铲雪队伍已经4年。“我希望富尔卡蒸汽火车能够行驶不歇。我财力有限，但我可以贡献自己的时间，”他说，“能驾驶铲车，和人聊天，这让我很开心。在这里，大家彼此帮助。”突然，隧道中央出现一只的小老鼠，在车轨间窜行。“不知这一冬它靠什么食物过活？” Alexander纳闷道。

钻头进攻

(Thomas Kern/swissinfo.ch)

清扫工作的难点在地势稍高的Steffenbach铁轨桥(多语)外部链接路段。这是1925年建成的一座可组装折叠的建筑物：冬季里，它的不同构件可被放置于峡谷两侧。20世纪初，这里曾经建过一座石桥，但不久便被山区常见的雪崩击垮。

桥体下方的冰雪极为坚硬，义工们不得不用钻头来切割大冰块。Jenny用扫帚撬起冰块，把它们移到稍远的地方。这位30来岁、来自德国慕尼黑的女护士很喜欢在雪地里干活。她和男朋友已经连续5年来到富尔卡。“我们夏天来过这里，但是我们也想感受这里的冬天，”Jenny讲到，“我俩都很喜欢户外活动，这里很不一样，很让人兴奋。”

下午两点，大家开始收拾，准备收工。清扫活动结束得很早，因为下午发生雪崩的风险太高。小火车头载着大汗淋漓的义工们回到食堂，那里有咖啡和巧克力来慰劳辛苦了大半天的他们。返回的路上，大家有些神情疲惫，却都面带笑容。“干了一天活儿，到最后大家确实都快累瘫了，”Jenny总结道，“但这是一种让人愉悦的累，大家的任务完成了，我们都感觉良好。”

富尔卡山口登峰线路 富尔卡登峰火车线路1926年投入运行，1942年启用电力。该线路将Brig和Disentis两地连接起来，为发展旅游和运输军用物资都大有裨益。1981年，随着富尔卡基线隧道的开通，该齿轮火车线路停运。1986年，志愿者发起重修工作。如今，在年度三个月(6月底-10月初)的线路开放期间，这一旅游景点每年都会迎接约3万名乘客。 信息框结尾



(翻译：郭倢)

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