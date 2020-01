同學用鏡頭捕捉到我從鞦韆上摔落出糗的場景,這張照片,我能不能要求他刪掉呢?-這就是《秘密是被允許的》這本教材設置的場景之一。

4歲小孩要學什麼?蘇黎世州資料保護監督機構(Data Protection Authority of the Canton of Zurich, Switzerland)給出的答案:數據安全與隱私。蘇黎世高等師範學院(Zurich University of Teacher Education,後簡稱PHZH)推出全球第一套數據安全與隱私教材,教小小孩和小孩「可以公開」和「不合適公開」的祕密,以及選擇隱私不被侵犯的權利。

《報導者》在蘇黎世專訪教材的研發團隊與政策推手,談數據時代中政府應該扮演的角色,以及為什麼隱私教育,是守護民主的第一步。



狀況一:看著同學們開心地騎車,自己不知道該怎麼辦,困窘地輕聲把還不會騎腳踏車的祕密,告訴身邊最信賴的同學。這個祕密,能不能要求不洩漏出去?

狀況二:下課時候,在學校庭院開心盪鞦韆,同學在旁邊想要幫我拍照,沒想到我身子一滑,從鞦韆上摔了出去,同學的鏡頭捕捉下我出糗的一刻,這張照片,能不能要求刪掉呢?

這些,是蘇黎世州資料保護監督機構與蘇黎世高等師範學院合作研發的教材–《祕密是被允許的》(Secrets are allowed)內容之一。故事中的主角,是4到9歲的學生,而所謂祕密,是網路時代中無所不在的數據。

花費一年研發,透過25個老師試教,這套教材在2019年1月28日發表,在今年秋天,正式成為蘇黎世教師培訓學程的一部分,並逐步成為蘇黎世孩童的課程之一。

網路世界中,何為隱私?何為秘密?



「說真的,最難的是取名字!」蘇黎世高等師範學院數位教材中心主任傅瑞福(Jürg Fraefel)笑稱,2017年初接到政府邀請,PHZH16人團隊,結合插畫、設計師、音效師、腳本撰寫等人才,合作開發出世界第一套給幼稚園學生的數據安全與隱私教材,其中關鍵,是如何讓孩子們理解隱私的涵義,並對科目提起興趣。「我們得想像他們有哪些祕密,」傅瑞福回憶,教材裡有男孩談戀愛了、有人在家被打屁股了等等。

在《祕密是被允許的》電子書中,數據被比喻為「祕密」,正是因為許多私人的資訊,如今,在不知不覺的情況下,被迫成為「公開的祕密」。在連網裝置普及之下,過馬路、上公車、操作數位家電,都可能產生數據,一旦數據被他人掌握,個人位置、蹤跡、興趣、消費模式等資料,也就跟著曝光。

「現代的『年輕人』,跟使用條款上寫的不同,還沒到規定的使用年紀十二歲,就開始玩Snapchat、Instagram 了,」傅瑞福說,就算孩童沒有直接上網的機會,所處的環境也讓他們暴露在「祕密」被洩露的危險當中;在大量上網的生活模式開始之前,先為孩童建立正確的使用習慣,才能解決根本問題。根據聯合國兒童基金會統計,全球網路使用者,有三分之一是孩童(https://www.unicef-irc.org/research/child-rights-in-the-digital-age/ 外部链接),尤其在南半球,孩童的網路使用者佔比更高。

政治與商業利益,驅動著挖掘數據的產業,在線上、線下的各個角落,以不同方式搜集個人數據,也成為廣告商、產品研發、行銷團隊的商業應用對象,讓數據有「新石油」之稱,個人隱私受到威脅。

在台灣,根據由台灣網路資訊中心最新發布的《台灣網路報告》,台灣有98%網路使用者對於線上活動帶來的威脅感到憂心,報告並對台灣使用者對網路服務的依賴提出警告,稱台灣人已分享過多個人數據,72%受試者也在問券調查中表達憂慮。但對於兒童的數據安全教育,在台灣仍是空白。

因應新時代的挑戰,2017年,瑞士政府就頒發新的課綱,將資訊科技加入原有的媒體素養學分,希望能提高公民的意識,認知數據安全以及隱私被破壞的危險。除了新的教材,未來4年內,有5000名老師必須補修新的媒體素養學分,PHZH也加速研發新的媒體素養學程,傅瑞福指出,相較國中以上、成人階段的網路素養教育資源,4到9歲,才是真正的空缺。

讓小小孩理解什麼是隱私

要打造這套教材,並不容易,設計為10到20小時的學程,必須在孩童還沒開始使用網路科技前,替他們建立正確的態度,教材安排分為五階段,直到最後,才真正談到網路。



PHZH團隊中的蓋文(David Gavin)打開一張插畫,上頭是學生們最熟習的遊戲場,透過插畫裡不同角色的對話和互動,老師一步一步的帶領孩子分階段理解隱私與數據安全。

首先,先透過祕密的討論,讓孩子理解什麼是隱私。不應與他人分享的,例如出糗的照片,屬於「壞」祕密;有些祕密,因為影響了某些人的安全,可能可以分享,例如某位同學不好意思承認自己不會騎腳踏車,便應該知會老師,透過這樣的討論,進入第二階段,讓孩子理解,所謂祕密、關於個人的資訊,每個人應該享有選擇公開與否的權利,於是孩子們認識了「隱私」的概念。

第三,談保護其他人的數據。蓋文指向插畫中拿著相機對準其他孩子的角色,在此,照片、影像成為數據的代稱;像是能不能亂拍別人的照片?別人的照片能不能四處張貼、分享?第四項討論,個人的資料,包括地址、電話、害怕誰、喜歡誰、最愛的顏色等,能不能不讓其他人知道呢?為什麼?

最後一個階段,老師給學生們看三張插圖,分別是一個房間、一座遊戲場、網路,分別代表私人空間、半開放以及公共空間,此時是第一次向學生提到網路,但透過前面四階段的鋪成,孩童們已有保護隱私的概念,面對網路全公開的環境,什麼樣的「祕密(數據)」能夠張貼,什麼樣的「祕密(數據)」不該在網上被看見,孩童們已有基本的自主判斷能力,甚至懂得要求數據的自主權。「你的祕密只會給相信的人知道,所以數據也只該給相信的網路平台啊!」蓋文說。

別出心裁的教材斬獲國際大獎



教材以三種形式出版,包括數位動態影音、數位圖卡、厚紙卡,滿足不同教學環境外,設定的教學時數也擬定為10到20小時,為各地學童們之間的數位環境落差預留彈性,也讓教師有足夠的時間帶領討論。《祕密是被允許的》只是教材的第一冊,未來第二、第三冊將繼續談論科技的積極作用以及發展脈絡,讓學童能在確保安全的前提下,對新科技保持開放的心態。

十月底,《祕密是被允許的》拿下國際大獎時,評語寫道:「教材的設計不著重在指導方針,也不是給學童行為規範,而是在幫助學童培養正確的心態,在面對新的狀況時,能夠獨立做決定,這讓教材本身能禁得起科技快速發展的考驗,不因為新科技的到來而被淘汰。」



「隱私」與「便利」的博弈



25年前,一手打造蘇黎世州資料保護監督機構的柏里斯維爾,從兩個人的小小團隊開始倡議數據的重要性,如今成為瑞士26州中最大的資料保護機構,柏里斯維爾認為,他的使命不僅是要喚醒人們重新取得對自身數據的掌控,還要培養有意識地使用者,打破企業握有數據、一方獨大的終局。



在蘇黎世州的數據保護監管機構任職的Bruno Baeriswyl

(Jason Liu)

急迫的原因,來自數位應用的擴張,網路平台與新應用滲透進各個年齡層的生活角落,創造更便利的生活,特別是科技公司透過產品設計、免費使用等方式,讓使用者默默習慣「以隱私換取便利」的設定;溫水煮青蛙之下,人們忘記使用科技產品不代表必須犧牲自己的權利。柏里斯維爾呼籲,公民必須重新搶回科技發展的主導權,打破科技公司逐漸走向資料壟斷的現況。

他們所看見的問題,五花八門、層出不窮,包括學校、醫院裡大量的監視鏡頭,到課堂上老師要求學生開設網路帳號等等,其實都與數據自主有關。

「人們總是輕易地擁抱新的服務,然後陷進失控的險境。」他觀察,數據穩私被保護的關鍵,是公民的覺醒,這也是即將退休的柏里斯維爾,急於推動各年齡層教育的原因。他認為,數據安全與隱私議題的背後是數位監控,最終的核心問題,是人們想要什麼樣的民主生活?憲法上明訂的人民權利,在數據安全的威脅之下,該如何保守?以瑞士的制度來看,最終是公民透過公投、選舉,監督政府政策,擔任科技時代守護人們權利的守門人。

但新的危機已經出現,透過大數據的搜集與運用,有心者得以影響讓群眾的公共討論。

「社交平台上,誰取得使用者的資訊、為什麼要拿這些個人資訊,這些都不透明,使用者很難完全確認社交平台資訊來源的可信度」,柏里斯維爾說,「我們已失去控制,我們沒辦法掌控關於自己的數據被怎麼樣使用。」



