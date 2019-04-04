(Keystone / Fernando Vergara)

在国际反地雷战役(英)外部链接中，瑞士每年慷慨解囊逾千万瑞郎，从而当之无愧地成为不可或缺的关键捐赠者。而这笔款项近一半划拨给了日内瓦国际人道主义排雷中心(GICHD，英)外部链接。



据日内瓦国际人道主义排雷中心媒体公关负责人Andrea von Siebenthal介绍，为了纪念4月4日“国际提高地雷意识和协助地雷行动日”，该中心目前正举办以“给排雷行动赋予人性的一面”(give mine action a human face)为主题的多媒体展览。这也是该中心在此次展览现场所循环播放的视频中，期冀呈现的主题。

此次在日内瓦举办的图片及视频展，将持续至5月5日。展览让深受地雷、战争遗留爆炸物和简易爆炸装置危害和影响的人，以及那些将自己的生命献身于清除地雷和爆炸装置的无名英雄们，从幕后呈现到了台前。在未来数月内，该展览也会在全球逾15家瑞士驻当地大使馆相继展出。

地雷现状



地雷可划分为两类：杀伤人员地雷，与反车辆地雷。这两类地雷均可造成人员伤亡，并且能够在地下或地面上以休眠状态“潜伏”多年甚至数十年之久，直至人或动物不慎触发导致其引爆。



根据2018年11月出炉的数据，全球56个国家及4个地区，目前还依然面临各自境内的土地上尚未悉数清除的杀伤人员地雷问题。1997年经由包括瑞士(英)外部链接在内的160多个国家联合签署而出台的《地雷禁止条约》(亦称为《渥太华条约》，Mine Ban Treaty)，明令禁止使用、储存、生产及转让具有对人员杀伤力的地雷，及销毁、完全禁止一切反步兵杀伤地雷。



然而根据2017年相关在案记录，因误踩地雷而导致死亡或残疾的受害者人数，依然令人触目惊心：当年，地雷、尚未引爆的集束炸药及其他战争遗留爆炸物至少造成7239人伤亡。由地雷监测组织(英)外部链接于2018年出具的报告则明确指出，尚有许多伤亡案例未被收录在册。

(Geneva International Centre for Humanitarian Demining (GICHD))

排雷，瑞士居功至伟



2018年，瑞士总计支出(多语)外部链接1840万瑞郎，以馈赠与日内瓦国际人道主义排雷中心，以及专用于其他国家的清除地雷行动。总体来看，日内瓦国际人道主义排雷中心的资金来源于30个国家政府和组织；其中，瑞士所作出的经济资助，约占该中心全年总预算的60%。



与此同时，瑞士亦于2012年7月批准并正式签署了《禁用集束弹药公约》(Convention on Cluster Munitions)，作为缔约国之一，瑞士承诺，将在2020年底之前全面销毁所持有的集束炸弹。去年，瑞士已提前处理了最后一批库存的集束炸弹。

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