同所有其他進行著兒童社會化的地方一樣，校園中也傳遞著某些帶有性別刻板印象的訊息。 (© Keystone / Christian Beutler)

「我上国中的時候，家政課只有女生才上，學補襪子、做飯之類的。」一位62歲的瑞士太太回憶道。對於她鄰家15歲的女兒來說，這有些不可思議：「我們每週兩節家政課，男生女生一起做飯、打掃廚房、學裝電燈泡。任何課程都沒有男女之分，包括體育。」這樣就實現了教育中的男女平等嗎？沒有。在國際女童日(英)外部链接這一天，瑞士資訊swissinfo.ch為您報導。

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在瑞士，女孩男孩的個人發展軌跡至今深深地刻著性別差異的痕跡。義務教育後，瑞士年輕人在職業選擇上的性別分水嶺十分明顯，女性傾向於選擇工資較低、升職前景小的職業。而「女主內男主外」的傳統家庭模式也依然顯著。瑞士聯邦統計局的數字(多語)外部链接顯示：2018年，在有25歲以下子女的瑞士在職人員中，女性兼職工作的比例達到78.8%，而男性僅為11.7%。

這樣的人生選擇也許出於自願，但很難說絕對自由、自主-因為無處不在的性別刻板印象潛移默化地影響著每一個人。

「我的一位女性親戚女權意識很強，但她卻總愛取笑自己的女兒說：「你一上數學課，腦子裡就只想著吃！」… 可能每個人潛意識裡多少會存有一些性別偏見吧，無論主觀意識如何，」一位伯恩州的媽媽講到，「我女兒8年級，最近數學成績突然下降，但老師完全沒有和我們就此溝通。我猜想，老師會不會也覺得女孩數學弱一點屬於正常？」

教室裡的男女有別

和所有其他實現兒童社會化的地方一樣，校園裡也傳遞著男女有別的信息。瑞士性別平等研究及培訓機構「第二觀測站」(le 2e observatoire)在對瑞士法語區四個州的小學進行了實地觀察後發現, 老師在課堂上傾向於：

給男孩更多發言的機會

對男生吵鬧的忍耐度更高

課堂上叫男生名字的次數多於女生

花在維持男生紀律上的時間多於女生

等等

該機構在去年出版的一本性別平等問題教師手冊(法)外部链接中寫道 ：「幼稚園和小學老師對女生和男生有著不同的期待，並分別賦予她/他們某些性格特徵。」



《平等學校》 《平等學校》(L’école de l’égalité)項目由瑞士法語區各州性別平等辦公室(法)外部链接聯合運作，由沃州男女平等辦公室牽頭執行。 叢書一套四冊，內容覆蓋整個義務教育階段。第一冊(1-4年級，4-8歲學生)發佈於今年2月，後三冊將於2020年初發行。 信息框结尾

課堂上的性別刻板印像也常常存在於老師話語的潛台詞中。 「比如，當和學生談到和家庭有關的事宜-諸如準備午飯或者請家長給學生帶圍裙來學校等等-的時候，老師會自然而然地提及「你們的媽媽」，而不是「你們的家長」。」沃州男女平等辦公室《平等學校》項目負責人Seema Ney說，「遣辭措意中暗藏著很多信息。」

學知識，也學平等

校園裡固然有性別不平等現象，但是學校更是讓我們質疑這些性別不平等的地方。提高學生對性別刻板印象問題的敏感度、以求其能夠識別並超越這些頑固觀念正是《平等學校》(L’école de l’égalité，法)外部链接的主旨之一。這套性別平等主題的輔助教材為教師備課提供多學科的教學單元。 「我們希望通過向老師提供易上手的教學素材，讓他們發現，無論是在法語、數學、地理還是歷史課上，都可以時不時引入關於性別平等問題的思考。」Ney女士介紹說。

「親愛的爺爺，我們學校正在準備期末化妝遊街。主題是運動。我們班的女生都要化妝成舞蹈家，男生是足球運動員。你知道的，我熱愛足球…… 但是我也不敢打扮成女球員……吻你！佐拉」《平等學校-第一冊》(法)外部链接法語課的教學單元之一「我們來化妝」便圍繞著這封信件展開。

通過閱讀郵件並以爺爺的身份回复，學生們不僅學習了電郵的書寫，而且要尋找答案：佐拉為什麼感到沮喪？我應該給她怎樣的建議？如果我是她，我會怎樣做？

這樣的課堂活動有益於幫助學生掙脫性別刻板印象的桎梏，Ney強調，其目的不是鼓勵女孩都去扮成足球運動員，而是要讓孩子明白，扮成舞者和球星都可以，只要不是為了迎合固有性別角色不得已做的選擇。

操場上的不平等

愛足球的女生不只有化妝遊街這一個煩惱，課間操場空間的分配也會讓她們頭疼。 「男生從來不讓我們女生玩足球，我很生氣，我其實挺喜歡踢足球的。關鍵是，他們佔著大塊操場，有時候還跑到球場外邊來，結果我們女生活動的地方就更小了。」一部名為《空間》(Espace)的微電影記錄下一位9歲女孩的見證：

很多時候，校園中的性別成見及不平等體現在男生和女生的互動之中。 「第二觀測站」也不約而同地在報告中寫道：女生們傾向於在小場地活動，男生則較多會佔據操場的中央地帶，而且還會去侵占女女孩玩耍的空間。

「男孩、女孩都在為性別不平等付出著代價。」 Seema Ney，《平等學校》項目負責人

引言结束

「操場往往被認為是學生的自由空間，老師不太會過問學生課間時在那裡做什麼，」Ney女士說，「但如果能夠恰當介入，無疑會達成令所有學生都更滿意的場地分配。」 《平等學校》提供的地理課教學單元之一「我的操場平面圖」探討的就是這一主題。

教學活動要求學生們獨立觀察「課間操場上，誰在哪裡做什麼」，並將觀察結果繪在平面圖上(培養理解平面圖的能力)。隨後便是作品展示和討論：為什麼在有些空間，男生總是多於女生？是不是所有人都對此滿意？是否應該做某些改變？

「老師都不用特別地去引導，孩子們自己就會各抒己見起來。」有過多年教學經驗的Ney表示。而學生之間的交流和碰撞可以有效地讓他們了解彼此和反思自己。

為了女孩，也為了男孩



其實，操場上不止男生不和女生踢足球，女生也不讓男生跳皮筋。女孩受性別刻板印象的束縛，男孩也一樣。校園裡，很多男生也在被迫接受某些標籤或定義，比如，男孩必須有男子氣概。對一些人來說這是很重的負擔，如果不去迎合可能會遭到欺凌。

瑞士2014年的一份研究報告(法)外部链接提到，男孩為選擇「非典型職業」所要承受的心理壓力比女孩更大。當女孩子有志從事戰鬥機飛行員或者消防員職業時，雖然讓人驚異，但往往會被讚許為鳳毛麟角，女中豪傑。但若是男性做幼教、護士或者花藝師，則容易被貼上 「缺乏陽剛之氣」或者「事業無成」的標籤。

在瑞士，大部分年輕人在15歲之前就要選擇職業培訓方向。對於渴望被同伴接受，敏感於性別歸屬的少男少女來說，不去迎合社會對兩性角色的固化定義談何容易。因此，在兒時就建立他們對性別固見的識別能力和抵抗力尤為重要。

在「平等學校」裡，公主做木工，超人當保姆。自然課上，孩子們會學到“企鵝丈夫負責孵蛋，企鵝太太外出覓食；數學課上，孩子們要幫助愛做模型的女孩羅絲清點工具數量，幫花藝師奧斯卡計算花束的銷量；音樂課上，孩子們將放聲歌唱：「小花想當工程師，阿瑪做職業球員，亞瑟想成為裁縫，弗洛朗愛做幼教。」

「男孩、女孩都在為性別不平等付出著代價，」Ney說，「而我們教材設計的宗旨正是促進學校裡男女生之間更好的平等。而更好的平等不僅有益於女孩，也有益於男孩。」”

詞彙表 刻板印象：對於人、事、物的、先入為主的固定認識。對自己團體之外人群之性格所持有的某種不變通的信念以及對其身份的過度泛化或簡化行為。 性別刻板印象：對不同性別以及兩性之間的社會及地位差異抱有的刻板印象。性別刻板印像在人的社會化過程中，以顯性或隱形的信息為媒介潛入人心。 男女平等：男女平等表現在兩性在所有公共或私人領域享有同樣的可見度、權力、責任和參與度。此外，男女平等要求賦予兩性在資源獲取和分配上的同等權利並接受及肯定兩性間的互補性以及社會角色的多樣性。

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瑞士资讯swissinfo.ch

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