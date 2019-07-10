女孩做什麼工作？很多都在做幼教。 (Keystone / Alessandro Della Valle)

約8.5萬名瑞士年輕人最近必須決定接受哪種職業的培訓。這方面的最新調查結果和以往一樣，顯示了男女之間巨大的選擇職業差異。



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此前我們報導過，14-15歲的瑞士學生必須做出重大人生選擇：是繼續上普通高中(高中畢業可直升大學)，還是在義務教育結束後做學徒。大多數學生-約三分之二-選擇職業培訓路線。這遠遠超過像美國和英國這樣的國家，這些國家的學生傾向於選擇大學教育。



學生們會聽取職業顧問的建議、參考過往工作經驗以及與父母和朋友交流，然後再作出決定。



+14歲對職業選擇來說是不是太早了？



+對於14歲時選擇職業的大眾反應(英)外部链接



今年的青少年人群選擇哪些職業呢？瑞士聯邦教育科研與創新國務秘書處(SERI, 多語外部链接)近期發布(多語)外部链接的首個“選擇職業指標”調查結果給出了答案。



調查中有8.5萬名14-16歲的青少年需要作出人生選擇，其中57%的學生在3-4月份確定了後續的學習方案。



學生們最傾向於選擇開始學徒工作，比例為51%(去年為53%，多語外部链接)，其次是就讀普通高中，接受全面教育，這一比例為33%(去年為32%)。大約五分之一的學生選擇了過渡性或臨時性的學習方案，比如選修額外的課程來為特定職業做準備，或者休學一年。



學術路線：越來越受歡迎

SERI在一份聲明中指出：“在瑞士全國範圍內，更多學生願意念普通高中，希望獲得全面教育，這類學生的比例比去年更高。”



受過良好教育父母和外籍人士普遍希望孩子上普通高中。例如，在蘇黎世的一些地區，班級裡半數學生選擇參加嚴格的大學入學考試(瑞士各州負責具體的州內教育事務，各州的入學要求各不相同)。



選擇升大學的女孩(45%)多於男孩(29%)，相比德語區，瑞士法語區和意大利語區學生更願意上高中，再上大學。

性別和職業

如下所示，14至16歲的人職業選擇或職業意向也呈現出清晰的性別差異。

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新進入前三名的職業有女孩組中的社會護理工作者和男孩組中的電工。 SERI指出：“儘管就業市場正在發生變化，但許多年輕人依然選擇進入長期受歡迎的職業去培訓學習。”



“許多有遠見的學生往往會先積累一定的工作經驗，然後再去簽學徒合約。”



男孩和女孩之間的職業鴻溝以及科技領域女孩參與度低一直都是瑞士熱議的話題。研究發現，女孩往往日後想要兼顧工作和家庭，因此這會影響她們的職業選擇，促使她們選擇允許兼職的工作。此外，對於“女性”工作和“男性”工作根深蒂固的看法也會影響女孩的職業選擇。



+閱讀了解為什麼瑞士女孩傾向於迴避物理研究工作

瑞士资讯swissinfo.ch

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