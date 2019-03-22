实验人员特意制作了能将音乐传输到搁置发酵奶酪木板上的特殊音箱。 (swissinfo.ch)

一项怪诞诡奇的搞怪实验发现，瑞士奶酪也有偏好的独到音乐品味，沉浸在嘻哈旋律中逐日发酵的奶酪，味道会更可口。



实验所用曲目： 1. 无声环境

2. 黑暗氛围音乐：Yello – 《庞然大物》(Monolith)

3. 古典：W.A. Mozart –《魔笛》(The Magic Flute)

4. 高科技舞曲(Techno)：Vril – 电音《UV》

5. 摇滚：齐柏林飞船(Led Zeppelin) – 《通往天堂的阶梯》(Stairway to Heaven)

6. 中频：200赫兹

7. 高频：1000赫兹

8. 嘻哈：探索一族(A tribe called quest) – 《探索起点》(We Got)

9. 低频：25赫兹

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由世界奶酪大赛(World Cheese Championship)的桂冠得主Antony Wyss精心制作、共计八轮鼎鼎有名的Muttenglück经典艾门塔尔奶酪(Emmental cheese)，在长达八个月的窖藏发酵时段里，全天候“隔离式”地接受不同音乐的“熏陶”与刺激。为它们播放的音乐分别为代表欧洲古典乐派的莫扎特、炫酷嘻哈饶舌传奇说唱组合“探索一族”(A Tribe Called Quest)、走电子舞曲摇滚路线的瑞士双人乐队Yello、玩蓝调风格的重金属英式摇滚乐团的齐柏林飞船(Led Zeppelin)、运用电脑合成器合成做出特殊音效的高科技舞曲(techno)、以及另外三种正弦声波。



这项实验最初出自兽医Beat Wampfler脑洞大开的奇思妙想，随后，他与伯尔尼应用科技大学伯尔尼艺术学院的学生们携手合作完成了这个实验。



经历了长达八个月的音乐洗礼，最终的盲品测试发现，听嘻哈的奶酪口感最佳。



“音乐让(奶酪内的)细菌发生了不错的化学反应，”Wampfler在3月14日的结果发布会现场表示。感官分析显示，在嘻哈音乐环境中依照经典流程发酵的多孔奶酪，“无论是气味还是口感都非常浓郁，与其他奶酪具有显著差异”。



为这项实验提供科学证据支持的Michael Harenberg教授表示：“起初，我还以为只有瑞士本地人才会关心实验结果，毕竟，奶酪是艾门塔尔地区不可或缺的文化符号。但现如今，就连南美洲的记者也会跟我们联系，派根问底地打听更多信息。”

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