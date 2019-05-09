此内容发布于2019年5月9日 上午10:39

反恐演习：恐怖主义者被击中后被瑞士警方从车中拖出。 (Keystone/LAURENT GILLIERON)

近期瑞士瓦莱州进行了一场“实战演习”，120名州警察局警员参加了这个名为“恐袭19”的演练，目的在于进行恐袭的仿真训练。

整个演习就像一场动作片，情景是一小撮恐怖主义者在公共场合，任意杀害15名平民百姓。一名指挥官Christian Varone这样向媒体介绍：“演习中既有仿真情景也有未知情况，如果一开始就知道结果，就太简单了。”

在演习过程中，警员们接触到遇到恐袭时的各种步骤：拉响警笛；解救绑架人质；采取干预行动；危急时刻的联络等。最后一步出击行动，记者可以在场。

躲在森林中的一名恐怖分子想开车逃跑，被一辆迎面开来的装甲车堵住去路，警察射中了恐怖分子，7名警员跳下车将其拖出车并进行医务处理。

难道瑞士也需要这样的演戏吗？指挥官Christian Varone表示：“这样的练习非常必要，我们无权掉以轻心，欧洲的恐袭威胁很大，任何国家都无法赦免，就算我们觉得瑞士已经很安全了，依然要防患于未然。”他透露目前瓦莱州有10名激进分子正在受监视。

这次实地演习，也是对警员们的一种测试，虽然还有一些方面有待改进，但指挥官Varone对警察们的表现很满意。他说，这样的演习在瑞士相对较少，在经常遭受恐袭的法国这种训练司空见惯。

瓦莱州警察局与法国警方的合作非常紧密，在他们的帮助下，瓦莱州刚刚修改了自己的《恐袭事件干预计划》。

sda-ats/swissinfo.ch/xy

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram