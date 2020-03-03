2020年2月26日，德國聯邦憲法法院的成員和院長Andreas Vosskuhle (左)在會議上。

(Keystone / Thorsten Wagner)

德國聯邦憲法法院為有意結束自己生命的人敞開了大門-解禁商業性安樂死行為。在此之前，德國安樂死協會為了規避德國法律一直在瑞士尋找出路。



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直至目前，德國人自行決定生死的權利受到限制。而現在，最高法院宣布：2015年11月德國聯邦日通過的《Paragraph 217》-禁止商業安樂死的條款，不符合法律基本條例，宣布無效。



自殺是“受保護的基本權利”，德國憲法法院院長Andreas Vosskuhle說：“一個人決定自殺雖然很令人惋惜，但必須被接受。”

《Paragraph 217》 德國刑法第217條，從2015年開始將安樂死商業行為定為違法行為。 所謂商業性，不是因為營利而是因為安樂死行為的重複進行。個別情況，親戚或親人的輔助自殺行為是被允許的。 德國最高法院的最新決定，醫生和安樂死機構的輔助自殺行為無罪。 信息框结尾

由此，第三方協助的自殺行為從此合法。立法機構不能再禁止安樂死，但可以規定他們講解義務和等待期。



德國安樂死機構來瑞士

德國最高法院的這一通告，宣布了輔助自殺行為在德國的合法性。Roger Kusch是德國安樂死代表人物，也是德國最知名和最受爭議的人，對於他來說，可謂是一種解放。這位漢堡人是一位律師，曾做過財政部長，從2008年起為希望自行結束生命的人提供幫助。



因為《Paragraph 217》禁止安樂死，Kusch兩年前建立了一個安樂死瑞士分會(Schweizer Ableger外部链接)，在蘇黎世提供服務，只要繳納9000歐元(約10000美金)就可以成為Kusch安樂死協會會員，在需要的時候，出示醫生診斷，便可以由一位“可靠人士”從瑞士帶致死藥過去，在德國家中服用。



因為他的協會不直接把致死藥交給病人，因此在過去的幾年中，雖然安樂死在德國屬於非法，但Kusch依然不能被視為從事安樂死商業行為的人而被治罪。他在德國和瑞士共有約500名會員，“大多數是德國人，”因為瑞士有足夠的這類機構。 “瑞士不需要我們，他們有《解脫》(Exit，瑞士安樂死機構)，”他說。



來自醫生方面的壓力

除了醫生群體和病人之外，Kusch是安樂死最積極的支持者之一，早在德國最高法院做出解禁通告之前，他就已經很樂觀：“我早就知道，法院會站在我們這一邊， ”他在接受瑞士資訊swisisnfo.ch採訪時說。

Roger Kusch是德國最出名和受爭議的人，從2008年開始提供安樂死服務。

(Keystone / Thorsten Wagner)

安樂死和有此願望的人批評《Paragraphen 217》剝奪了人的自由。而醫生組織則對解禁安樂死深感擔憂，他們擔心患有心理疾病和只是暫時厭世的人，也會選擇安樂死。



留在瑞士

那麼，德國解除安樂死禁令之後，Kusch的安樂死協會和其他德國類似機構還有存在的必要嗎？畢竟現在任何一位醫生都可以滿足病人的安樂死要求，雖然在此以前這樣做將受到懲處。



“個別病人依然很難找到願意提供協助的醫生，”Kusch毫不懷疑這一點，因為即便沒有法律障礙，也很少有醫生自願幫助病人自殺，而安樂死機構則不存在這樣的問題。



Kusch目前會保留在蘇黎世的安樂死分會，這裡對安樂死的態度非常友善，“我們保留我們的分會，並從蘇黎世向外發展和拓展。”



(翻译：杨煦冬), 瑞士资讯swissinfo.ch

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