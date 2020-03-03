2020年2月26日，德国联邦宪法法院的成员和院长Andreas Vosskuhle (左)在会议上。

(Keystone / Thorsten Wagner)

德国联邦宪法法院为有意结束自己生命的人敞开了大门-解禁商业性安乐死行为。在此之前，德国安乐死协会为了规避德国法律一直在瑞士寻找出路。

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直至目前，德国人自行决定生死的权力受到限制。而现在，最高法院宣布：2015年11月德国联邦日通过的《Paragraph 217》-禁止商业安乐死的条款，不符合法律基本条例，宣布无效。



自杀是“受保护的基本权力”，德国宪法法院院长Andreas Vosskuhle说：“一个人决定自杀虽然很令人惋惜，但必须被接受。”

《Paragraph 217》 德国刑法第217条，从2015年开始将安乐死商业行为定为违法行为。 所谓商业性，不是因为赢利而是因为安乐死行为的重复进行。个别情况，亲戚或亲人的辅助自杀行为是被允许的。 德国最高法院的最新决定，医生和安乐死机构的辅助自杀行为无罪。 信息框结尾

由此，第三方协助的自杀行为从此合法。立法机构不能再禁止安乐死，但可以规定他们讲解义务和等待期。

德国安乐死机构来瑞士

德国最高法院的这一通告，宣布了辅助自杀行为在德国的合法性。Roger Kusch是德国安乐死代表人物，也是德国最知名和最受争议的人，对于他来说，可谓是一种解放。这位汉堡人是一位律师，曾做过财政部长，从2008年起为希望自行结束生命的人提供帮助。

因为《Paragraph 217》禁止安乐死，Kusch两年前建立了一个安乐死瑞士分会(Schweizer Ableger外部链接)，在苏黎世提供服务，只要缴纳9000欧元(约10万人民币)就可以成为Kusch安乐死协会会员，在需要的时候，出示医生诊断，便可以由一位“可靠人士”从瑞士带致死药过去，在德国家中服用。

因为他的协会不直接把致死药交给病人，因此在过去的几年中，虽然安乐死在德国属于非法，但Kusch依然不能被视为从事安乐死商业行为的人而被治罪。他在德国和瑞士共有约500名会员，“大多数是德国人，”因为瑞士有足够的这类机构。“瑞士不需要我们，他们有《解脱》(Exit，瑞士安乐死机构)，”他说。

来自医生方面的压力

除了医生群体和病人之外，Kusch是安乐死最积极的支持者之一，早在德国最高法院做出解禁通告之前，他就已经很乐观：“我早就知道，法院会站在我们这一边，”他在接受瑞士资讯swisisnfo.ch采访时说。

Roger Kusch是德国最出名和受争议的人，从2008年开始提供安乐死服务。

(Keystone / Thorsten Wagner)

安乐死和有此愿望的人批评《Paragraphen 217》剥夺了人的自由。而医生组织则对解禁安乐死深感担忧，他们担心患有心理疾病和只是暂时厌世的人，也会选择安乐死。

留在瑞士

那么，德国解除安乐死禁令之后，Kusch的安乐死协会和其他德国类似机构还有存在的必要吗？毕竟现在任何一位医生都可以满足病人的安乐死要求，虽然在此以前这样做将受到惩处。

“个别病人依然很难找到愿意提供协助的医生，”Kusch毫不怀疑这一点，因为即便没有法律障碍，也很少有医生自愿帮助病人自杀，而安乐死机构则不存在这样的问题。

Kusch目前会保留在苏黎世的安乐死分会，这里对安乐死的态度非常友好，“我们保留我们的分会，并从苏黎世向外发展和拓展。”



(翻译：杨煦冬), 瑞士资讯swissinfo.ch

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