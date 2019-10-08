此内容发布于2019年10月8日 上午9:30

苏黎世的一男子在做艾滋病病毒自检 (Keystone)

据联邦公共卫生局透露，由于及时筛查和及早治疗，瑞士的艾滋病病毒感染确诊人数达到历史新低。去年上报的新病例为425例，比2017年降低4.5%。

卫生局周一公布(多语)外部链接，艾滋病病毒新感染病例总数出现下降有两个主要原因。首先是感染高危人群更频繁地进行自检，使得发生感染时能尽早开始接受治疗。

其次则是暴露艾滋病毒“前”预防性投药(PrEP)可能也起了作用。借助这种“前”预防性投药，该病毒感染高危人群可以保护自己免受感染。据估计去年瑞士有1500人使用暴露艾滋病毒“前”预防性投药，其中大多数为男同性恋者。

尽管新感染病例有所下降，预防工作仍很重要，卫生局指出：“只有遵循安全性交原则，瑞士才能在2030年彻底根除艾滋病病毒。这种疾病无法治愈，需要终身接受治疗。”

淋病患者增多

就其他性感染疾病而言，2018年感染淋病的病例增加了11%，上报病例达3116例。卫生局表示，造成这一增长的主要原因，是由于开展各种宣传从而增加了对高危人群的筛查工作。

披衣菌感染(亦称衣原体感染)病例相对稳定，2018年上报病例为11’102例。这一稳定还是新现象。在2000至2016年间，披衣菌感染新病例年年递增，从2000例上升到1.1万例。

而近三年来，梅毒的新感染病例个数则保持了稳定。









Keystone-SDA/ts

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