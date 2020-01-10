1990年，这个孩子中了瑞士乐透“投机潮”的毒-虽然他还没到购买瑞士乐透彩票的法定年限16岁。 (Keystone)

回溯50年前的今天，恰逢瑞士首次全国性彩票抽奖问世，彼时瑞士乐透(英)外部链接的投注玩家们必须从40个数字中选择出6个幸运号码，才能将头奖20万瑞郎(约合人民币142万元)收入囊中。自瑞士开设六合彩投注业务迄今，已相继“制造”出962位百万富翁。



促使瑞士乐透强力球徐徐起步滚动的助推力，是当时已有越来越多的瑞士人跨越国境，期冀着靠投注德国乐透来碰碰运气。



1970年1月10日，为了确保首次乐透彩抽奖能不出任何纰漏，按计划顺利进行，位于苏黎世的电视演播室在此前特意安排了多轮测试。

要开奖了！刺不刺激，兴不兴奋？1970年1月6日，首次瑞士乐透彩开奖仪式提前在苏黎世的瑞士电视台演播室进行彩排，并于4天后进行了实况直播。 (Keystone)

为头奖设置的“40取6”(6 out of 40)中奖方案，一直持续了9年，直至1979年4月才改为“42取6”中奖规则，并新增了头奖累积奖金规则-即在某次抽奖中无人中头奖，那么头奖将滚存并加入到下一期抽奖资金中。随后，瑞士乐透又经历了多番改进，并增添了包括小丑乐透彩(Joker)、欧洲乐透彩(EuroMillions)在内的诸多抽奖游戏。



瑞士乐透彩第一位一夜暴富“晋升”百万富翁的幸运儿，“诞生”于1979年4月28日，这位中奖者获得奖金多达近170万瑞郎(约合人民币1207.8万元)之巨。而另一位福将于2014年创下了瑞士彩票个人最高奖金纪录(德)外部链接-4860万瑞郎(约合人民币34522.35万元)。



自1970年1月10日瑞士首次全国性乐透彩开售至今，累计抽奖次数多达3804次。要问哪个号码的强力球最幸运？18号球。要知道，它弹出管道的次数已达到了654次。



瑞士乐透彩的中奖概率是1/3100万。





天生左撇子，能成为这两位投注者的幸运之手吗？ (Keystone)

批评和质疑



君只见有人欢笑，却不闻批评质疑声。

瑞士德语电视台SRF曾在节目(德)外部链接中，详尽介绍了投注者平均每年斥资购买彩票的5亿瑞郎中的3亿，是如何划拨用于彩票基金，继而在瑞士26个州/半州中进行再分配的。



瑞士时事评论节目Rundschau所收集的数据显示，在阿尔高州，国营企业-瑞士邮政巴士公司(PostBus)通过乐透彩收益再分配，获得了一笔150万瑞郎的款项专用于研究项目；而同样是在这个州，从乐透彩收益转拨的25万瑞郎，却花在了多丽丝·洛伊特哈尔德(Doris Leuthard)入阁联邦委员会的庆祝活动上。



“目前(瑞士对乐透彩收益的流向和使用)，还缺乏核实和监管。各州都倾向于自行其是，”在瑞士最有影响力的智库之一-Avenir Suisse任职的Fabian Schnell点评道。



swissinfo.ch

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