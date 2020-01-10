回溯50年前的今天，恰逢瑞士首次全国性彩票抽奖问世，彼时瑞士乐透(英)外部链接的投注玩家们必须从40个数字中选择出6个幸运号码，才能将头奖20万瑞郎(约合人民币142万元)收入囊中。自瑞士开设六合彩投注业务迄今，已相继“制造”出962位百万富翁。
促使瑞士乐透强力球徐徐起步滚动的助推力，是当时已有越来越多的瑞士人跨越国境，期冀着靠投注德国乐透来碰碰运气。
1970年1月10日，为了确保首次乐透彩抽奖能不出任何纰漏，按计划顺利进行，位于苏黎世的电视演播室在此前特意安排了多轮测试。
为头奖设置的“40取6”(6 out of 40)中奖方案，一直持续了9年，直至1979年4月才改为“42取6”中奖规则，并新增了头奖累积奖金规则-即在某次抽奖中无人中头奖，那么头奖将滚存并加入到下一期抽奖资金中。随后，瑞士乐透又经历了多番改进，并增添了包括小丑乐透彩(Joker)、欧洲乐透彩(EuroMillions)在内的诸多抽奖游戏。
瑞士乐透彩第一位一夜暴富“晋升”百万富翁的幸运儿，“诞生”于1979年4月28日，这位中奖者获得奖金多达近170万瑞郎(约合人民币1207.8万元)之巨。而另一位福将于2014年创下了瑞士彩票个人最高奖金纪录(德)外部链接-4860万瑞郎(约合人民币34522.35万元)。
自1970年1月10日瑞士首次全国性乐透彩开售至今，累计抽奖次数多达3804次。要问哪个号码的强力球最幸运？18号球。要知道，它弹出管道的次数已达到了654次。
瑞士乐透彩的中奖概率是1/3100万。
批评和质疑
君只见有人欢笑，却不闻批评质疑声。
瑞士德语电视台SRF曾在节目(德)外部链接中，详尽介绍了投注者平均每年斥资购买彩票的5亿瑞郎中的3亿，是如何划拨用于彩票基金，继而在瑞士26个州/半州中进行再分配的。
瑞士时事评论节目Rundschau所收集的数据显示，在阿尔高州，国营企业-瑞士邮政巴士公司(PostBus)通过乐透彩收益再分配，获得了一笔150万瑞郎的款项专用于研究项目；而同样是在这个州，从乐透彩收益转拨的25万瑞郎，却花在了多丽丝·洛伊特哈尔德(Doris Leuthard)入阁联邦委员会的庆祝活动上。
“目前(瑞士对乐透彩收益的流向和使用)，还缺乏核实和监管。各州都倾向于自行其是，”在瑞士最有影响力的智库之一-Avenir Suisse任职的Fabian Schnell点评道。
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