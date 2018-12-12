丽贝卡·帕尼安，莱茵瑙基本收入项目背后的电影制作人与作家。 (© KEYSTONE / CHRISTIAN BEUTLER)

有意在瑞士某村庄试行2500瑞郎无条件基本月收入的项目未能筹集到足够资金，项目前途未卜。

这个试验计划在苏黎世附近的莱茵瑙(Rheinau)进行。截至上周二，即筹款活动截止日，为该项目及将由丽贝卡·帕尼安(Rebecca Panian)拍摄的项目纪录片所筹到的总金额仅为15万瑞郎(约合104万元人民币)，远远低于启动试验所需的610万瑞郎(约合4228万元人民币)预算。



帕尼安称，自己清楚要在短时间内筹到巨款定会困难重重。“期待值很高，非常高。这是个大胆的项目，”她周二表示。



在全村的1300位居民中，约有770人报名参加这个于10月16日发起的项目。试验所需的最低人数为650人。



在为期一年的试验期间，参加者每月应得到2500瑞郎的无条件基本工资。但收入高于2500瑞郎的人-无论是通过正式工作还是福利救济-都应退还这份基本收入。

在2016年的一次全国公决上，瑞士人就已否决了一个类似的无条件基本收入动议。



“许多人想知道，自己为什么要把钱给莱茵瑙的人。这意味着我们无法让大家明白，这个试验应该会造福每个人，”帕尼安评论道。



虽然未能筹到足够的金额，但“也不是一事无成”，她补充道。据她透露，莱茵瑙的人对问题做了讨论，逾半数的村民志愿参与，这件事还在德国和葡萄牙引起了广泛的兴趣。



帕尼安的团队、莱茵瑙的居民和当地有关部门现在会进行一次评估，来决定项目将何去何从。

SDA-Keystone/sb

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