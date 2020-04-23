在聯邦下達防疫措施之前，Magdalena Martullo-Blocher是國會會議上唯一一名戴口罩的議員，以後的會議她將不再是唯一。 (sda-ats)

從4月27日開始，瑞士逐步放寬抗疫措施，公共交通逐漸恢復正常，髮廊、美容院開放，聯邦依然未強制全民戴口罩，但輔助各大經銷商的口罩供應。



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德國和奧地利下達了全民戴口罩令，而瑞士官方依然“我行我素”，堅持“健康人不必戴口罩”的論調，讓人們繼續“保持距離，勤洗手。”



公司可以提供口罩

從下週開始解除部分封鎖，對於不可能保證人與人之間兩公尺安全距離，聯邦要求拿出防護計劃，比如佩戴口罩。但是戴口罩只是配合保持距離及其他衛生措施的輔助做法，聯邦在4月22日有關新冠疫情的記者會上強調。



瑞士官方的意思很明確：不能保障2公尺距離的場合，口罩能起到一定保護作用，這就是醫護人員必須戴口罩的原因。



戴口罩的人必須學會正確的佩戴的方法，否則適得其反，戴口罩的風險反而比不戴更大，聯邦衛生局的專家一直持這一觀點。此外，聯邦衛生局還強調，不能因為戴了口罩而忽略了保持距離。至於應該怎樣正確戴口罩，尚無說明，但不建議國民自己製作布質口罩。

瑞士电视台新闻报道-军队大量购入口罩 瑞士軍隊購入幾百萬口罩(瑞士電視台2020年4月21日，新聞報導)

聯邦的口罩

瑞士官方之所以不發話讓國民戴口罩，主要原因是口罩的儲備不足，有限的口罩供應應該先保證醫院、醫生診所和養老院醫護人員的需求。截至目前，瑞士國民很好地配合了聯邦關於口罩的這項呼籲，公眾場合只有少數人戴口罩。但是這種情況可能會發生變化。



在記者會上，聯邦表示：“需要口罩的衛生機構、公司和個人要自己準備口罩。”但是：聯邦將與零售商保持聯絡，以保障和逐步擴大全國的口罩供應。作為開頭，瑞士軍隊藥房從4月27日起每天向瑞士大供貨商提供100萬個衛生口罩。



戴口罩去理髮

國家輔助口罩供應的原因是，是為了配合即將到來的放寬政策，從4月27日開始除超市之外的一些店鋪可以開門迎客了，包括美髮和美容院，因為聯邦剛剛宣布這一消息，這些行業還沒有現成的防護計劃，瑞士髮廊協會(Coiffure Suisse外部链接)為其成員收集了可以購買到口罩的地址。

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截至4月21日，Blue Box Distribution AG已經接到來自300家美容美髮院的30'000個普通衛生口罩和3000個防護口罩的訂單。該公司負責人Marcel Meyer告訴瑞士資訊swissinfo.ch目前能夠保證供應，但要定量出售，每個美容/美髮廳最多只能訂購50個普通衛生口罩和10個防護口罩。下週將有更多口罩到貨，Marcel Meyer說。



乘車戴口罩？

從下週開始，火車、公共汽車和電車將增加車次，在人口比較密集的車站，可能無法保證人與人之間的2公尺距離，瑞士是否像奧地利一樣要求在公車上戴口罩，目前尚無定論。瑞士聯邦鐵路SBB許諾將在5月11日之前針對乘客和工作人員拿出防護政策，從這一日起，也將重新啟用正常發車時刻表。

正确佩戴口罩

德国官方这样建议公民：戴口罩之前洗手或为手消毒；口罩必须盖住鼻子和嘴；摘口罩时要注意，手不要接触到落在口罩上的飞沫，用手摘掉口罩绳，之后再次洗手或消毒。 信息框结尾



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(翻译：杨煦冬), 瑞士资讯swissinfo.ch

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