在联邦下达防疫措施之前，Magdalena Martullo-Blocher是国会会议上唯一一名戴口罩的议员，以后的会议她将不再是唯一。 (sda-ats)

从4月27日开始，瑞士逐步解封抗疫措施，公共交通逐渐恢复正常，发廊、美容厅开放，联邦依然未强制全民戴口罩，但辅助各大分销商的口罩供应。



德国和奥地利下达了全民戴口罩令，而瑞士官方依然“我行我素”，坚持“健康人不必戴口罩”的论调，让人们继续“保持距离，勤洗手。”



公司可以提供口罩



从下周开始解除部分封锁，对于不可能保证人与人之间两米安全距离行业，联邦要求拿出防护计划，比如佩戴口罩。但是戴口罩只是配合保持距离及其他卫生措施的辅助做法，联邦在4月22日有关新冠疫情的新闻发布会上强调。



瑞士官方的意思很明确：不能保障2米距离的场合，口罩能起到一定保护作用，这就是医护人员必须戴口罩的原因。



戴口罩的人必须学会正确的佩戴的方法，否则适得其反，戴口罩的风险反而比不戴更大，联邦卫生局的专家一直持这一观点。此外，联邦卫生局还强调，不能因为戴了口罩而忽略了保持距离。至于应该怎样正确戴口罩，尚无说明，但不建议国民自己制作布质口罩。

瑞士电视台新闻报道-军队大量购入口罩 瑞士军队购入几百万口罩(瑞士电视台2020年4月21日，新闻报道)

联邦的口罩



瑞士官方之所以不发话让国民戴口罩，主要原因是口罩的储备不足，有限的口罩供应应该先保证医院、医生诊所和养老院医护人员的需求。截至目前，瑞士国民很好地配合了联邦关于口罩的这项呼吁，公众场合只有少数人戴口罩。但是这种情况可能会发生变化。



在新闻发布会上，联邦表示：“需要口罩的卫生机构、公司和个人要自己准备口罩。”但是：联邦将与零售商保持联络，以保障和逐步扩大全国的口罩供应。作为开头，瑞士军队药房从4月27日起每天向瑞士大供货商提供100万个卫生口罩。



戴口罩去理发



国家辅助口罩供应的原因是，是为了配合即将到来的解封政策，从4月27日开始除超市之外的一些店铺可以开门迎客了，包括美发和美容厅，因为联邦刚刚宣布这一消息，这些行业还没有现成的防护计划，瑞士发廊协会(Coiffure Suisse外部链接)为其成员收集了可以搞到口罩的地址。

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截至4月21日，Blue Box Distribution AG已经接到来自300家美容美发厅的30'000个普通卫生口罩和3000个防护口罩的订单。该公司负责人Marcel Meyer告诉瑞士资讯swissinfo.ch目前能够保证供应，但要定量出售，每个美容/美发厅最多只能订购50个普通卫生口罩和10个防护口罩。下周将有更多口罩到货，Marcel Meyer说。



乘车戴口罩？



从下周开始，火车、公共汽车和有轨电车将增加车次，在人口比较密集的车站，可能无法保证人与人之间的2米距离，瑞士是否像奥地利一样要求在公车上戴口罩，目前尚无定论。瑞士联邦铁路SBB许诺将在5月11日之前针对乘客和工作人员拿出防护政策，从这一日起，也将重新启用正常发车时刻表。

正确佩戴口罩

德国官方这样建议公民：戴口罩之前洗手或为手消毒；口罩必须盖住鼻子和嘴；摘口罩时要注意，手不要接触到落在口罩上的飞沫，用手摘掉口罩绳，之后再次洗手或消毒。 信息框结尾



(翻译：杨煦冬), 瑞士资讯swissinfo.ch

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