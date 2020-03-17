导航栏目

跳过导航链接

主要功能

生活&养老

新冠病毒危机 在瑞士出现医疗挤兑时为什么救你不救他？

两位身穿防护服的男性抬棺材

意大利场景：两位男人将一位新冠病毒死者抬出去。

(Copyright 2020 The Associated Press. All Rights Reserved.)

在这场针对疫情的危机中，应该尽量救治年轻患者，任老年患者听天由命？应该给有年幼孩子的父母先用上呼吸机，以便不让更多的孩子成为孤儿？一位90岁的老人就不再应该进入重症病房，因为他反正时日不长？

流行病 Covid-19 新冠病毒：瑞士目前的局势

瑞士宣布进入“紧急”状态，这是瑞士历史上政府首次宣布国家进入紧急状态。部分军队已被动员，用以保障医疗系统的正常运行。边境交通受到严格管制。

意大利医务人员现在每天都要面对这些残酷的抉择。在这个瑞士南部的邻国里，目前只有四分之一需要进行人工呼吸的病人能够用得上呼吸机。所以很多情况下，医生要放弃对一些病人的治疗，而只为他们提供临终关怀的照料。

瑞士医疗科学院(Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften外部链接)根据目前新冠病毒在瑞士的扩散情况，预测瑞士的重症病房也将出现这样的短缺局面。

瑞士医院的床位、呼吸机和医务人员数量不足以应付预计中的新冠病毒感染病人数量。瑞士医务人员要面对意大利那样的艰难抉择，只是个时间问题。

公平决定

瑞士医疗科学院在其网站上刊登的有关《重症护理措施》准则，也适用于这场新冠病毒疫情。这些准则能帮助医生在将病人分类处理时，做出道义的抉择。

在这些准则中明确规定：年龄、性别、社会地位、国籍、宗教或者身体的残疾不能作为病人分类的思考因素。“重要的是，医生的决定应该有理可循和公正，”瑞士医疗科学院写道。

一位70岁、生存几率大的老人会被用上呼吸机，而一位27岁的年轻妈妈，会因为严重的并发症，被放弃治疗。

引言结束

近期的诊断起决定作用

医疗科学院的准则中规定，那些被医生诊断为“没有重症护理就会有危险的病人”，有机会被送入重症护理病房，而那些不需要重症护理就可以康复的病人将被送进普通病房。

而那些被诊断病情严重，却被安置在普通病房的患者，是被在灾难中放弃的人。这意味着：他们会在重症病房之外，受到临终关怀对待。

这里起决定作用的是病人针对新冠病毒的存活能力，而不是放眼未来该病患的寿命长短，也就是说：一位70岁，没有并发症，经过重症护理存活几率大的人会被用上呼吸机，而一位27岁的年轻母亲因为有严重并发症，会得到一个“不好”的诊断书，那么她就会被放弃进一步治疗。


(翻译：杨煦冬), 瑞士资讯swissinfo.ch

标签

Neuer Inhalt

Horizontal Line

Instagram

关注我们 Instagram

关注我们 Instagram

subscription form

subscription form

如需通过电子邮箱免费订阅时事通讯(Newsletter)，请在下方输入您的邮箱地址










× 关闭

分享到微信朋友圈

打开微信，点击底部的“发现”，使用 “扫一扫” 即可将网页分享到我的朋友圈。 如何使用？