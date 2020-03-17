意大利场景：两位男人将一位新冠病毒死者抬出去。 (Copyright 2020 The Associated Press. All Rights Reserved.)

在这场针对疫情的危机中，应该尽量救治年轻患者，任老年患者听天由命？应该给有年幼孩子的父母先用上呼吸机，以便不让更多的孩子成为孤儿？一位90岁的老人就不再应该进入重症病房，因为他反正时日不长？

意大利医务人员现在每天都要面对这些残酷的抉择。在这个瑞士南部的邻国里，目前只有四分之一需要进行人工呼吸的病人能够用得上呼吸机。所以很多情况下，医生要放弃对一些病人的治疗，而只为他们提供临终关怀的照料。



瑞士医疗科学院(Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften外部链接)根据目前新冠病毒在瑞士的扩散情况，预测瑞士的重症病房也将出现这样的短缺局面。

瑞士医院的床位、呼吸机和医务人员数量不足以应付预计中的新冠病毒感染病人数量。瑞士医务人员要面对意大利那样的艰难抉择，只是个时间问题。

公平决定



瑞士医疗科学院在其网站上刊登的有关《重症护理措施》准则，也适用于这场新冠病毒疫情。这些准则能帮助医生在将病人分类处理时，做出道义的抉择。



在这些准则中明确规定：年龄、性别、社会地位、国籍、宗教或者身体的残疾不能作为病人分类的思考因素。“重要的是，医生的决定应该有理可循和公正，”瑞士医疗科学院写道。



一位70岁、生存几率大的老人会被用上呼吸机，而一位27岁的年轻妈妈，会因为严重的并发症，被放弃治疗。

引言结束

近期的诊断起决定作用



医疗科学院的准则中规定，那些被医生诊断为“没有重症护理就会有危险的病人”，有机会被送入重症护理病房，而那些不需要重症护理就可以康复的病人将被送进普通病房。



而那些被诊断病情严重，却被安置在普通病房的患者，是被在灾难中放弃的人。这意味着：他们会在重症病房之外，受到临终关怀对待。



这里起决定作用的是病人针对新冠病毒的存活能力，而不是放眼未来该病患的寿命长短，也就是说：一位70岁，没有并发症，经过重症护理存活几率大的人会被用上呼吸机，而一位27岁的年轻母亲因为有严重并发症，会得到一个“不好”的诊断书，那么她就会被放弃进一步治疗。



(翻译：杨煦冬), 瑞士资讯swissinfo.ch

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