此内容发布于2020年3月10日 上午9:50

意大利政府上週日的決定影響到該國北部約1600萬人口。​​​​​​​ (Keystone / Mourad Balti Touati)

因Covid-19新冠病毒疫情爆發，意大利政府上週日決定對該國北部大部分地區實施旅行限制，週一又決定全國封城防疫，週二(3月10日)生效。意政府的這一決定引發了人們對瑞士提契諾州出現經濟停滯的擔心。



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每天約6.8萬人穿越瑞意邊境來提契諾上班，更有無數人過境娛樂購物。就勞動力與貿易而言，瑞士這個州的經濟極大依賴它的“鄰居”意大利。然而意大利採取的極端措施會對瑞士產生何種影響，民間存在著相當大的疑惑。



我們將嘗試解釋原因。

發生了什麼？ 信息框结尾

流行病 Covid-19 新冠病毒：瑞士目前的局勢 瑞士是全球新冠肺炎疫情最嚴重的二十個國家之一。政府提議禁止握手禮儀。相關情況介紹如下。 作者： Balz Rigendinger

週日(3月8日)一早醒來，約1600萬意大利人得知了本國北部大部分地區“封城”的消息。該國政府宣布，這些地區的居民應克制進出隔離區的旅行，並限制在隔離區內的活動。



封城措施意在控制新冠病毒疫情的爆發。截至週一，意大利確診病例已突破9000例，死亡人數也已超過450人。接受加護治療的患者人數更是攀升至700多名，而且仍將繼續上升。



受週日大規模隔離影響的地區主要包括意大利的工業腹地倫巴底大區及其首府米蘭，還有威尼斯、摩德納、帕爾馬和里米尼等重要城市。而此次新冠病毒疫情85%的確診病例和92%的死亡病例都發生在北部的倫巴底大區、艾米利亞-羅馬涅大區和威尼託大區。



瑞士的首例新冠病毒感染病例則發生在提契諾州，此後病毒便開始在全國各地傳播。

邊境情況如何？ 信息框结尾

週日一開始的反應是疑惑。



意大利總理朱塞佩·孔特(Giuseppe Conte)的通告引發擔憂，人們以為週日將關閉邊境，因為意大利邊境警察也不太清楚誰能來瑞士，誰不能來。



但似乎他們還是會放人入境。邊境兩邊的有關部門都強調要避免不必要的旅行，但通勤者還是能繼續穿越瑞意邊境。



週一上午，我們在意大利語區電視台RSI(意)外部链接的同事觀察到過境車輛略有減少，海關檢查也和往常一樣只是隨機抽查。



在回答《新蘇黎世報(NZZ，德)外部链接》的提問時，瑞士聯邦鐵路公司(SBB/CFF/FFS)稱瑞意兩國間的列車仍按時刻表運行，他們還未接到意大利有關部門的任何指令。通往米蘭的列車據說也在按時運行。



唯一受限的鐵路路線為琴托瓦利(Centovalli)觀光列車，已遵循意大利有關部門的要求暫停開進瑞士。

誰能過境？

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意大利的封城措施將至少實施至4月3日。意政府表示，除非有證明的與工作有關的原因、緊急情況或健康原因，否則不能進出這些區域或在這些區域內旅行。



RSI報導，來自倫巴底大區的人必須簽署一份自我證明，他們需要自己列印這份證明，確認了解旅行限制並持有離開該地區的有效工作或健康證明。



目前對進入瑞士邊境還未設限制。瑞士有關方面已照會本國居民避免造訪或穿越疫區，實際上等於要他們別通過陸上邊境進入意大利。不過此類建議是否被實施就難說了。



同樣不明確的，是封城會給在提契諾州或瑞士其他地區各大學就讀的意大利學子造成何種影響。瑞士意大利語區大學(Università della Svizzera italiana，多語)外部链接已要求來自意大利被隔離地區的學生暫時不要前往該校在盧加諾和門德里西奧(Mendrisio)兩個校區。

還會出台其他什麼措施？ 信息框结尾

瑞士政府表示尚無完全關閉同意大利邊境的計劃。鑑於意大利勞動力對提契諾當地經濟的重要性，經濟的考量對決策無疑產生了重要影響。該州全部就業市場中有四分之一雇用意大利人，工作在醫療保健行業的2.8萬名職工當中更有4000人左右每天從意大利趕來上班。



《一瞥報週日版(SonntagsBlick)》週末發表的一份民意調查(多語)外部链接顯示，面對新冠病毒疫情，每4個瑞士人中就有一個希望關閉與意大利的邊境。



聯邦委員會稱，將會在邊境上建立一套新的監控體系。



(翻译：小雷), 瑞士资讯swissinfo.ch

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