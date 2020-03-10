此内容发布于2020年3月10日 上午9:50

意大利政府上周日的决定影响到该国北部约1600万人口。 (Keystone / Mourad Balti Touati)

因Covid-19新冠病毒疫情暴发，意大利政府上周日决定对该国北部大部分地区实施旅行限制，周一又决定全国封城防疫，周二(3月10日)生效。意政府的这一决定引发了人们对瑞士提契诺州出现经济停滞的担心。

每天约6.8万人穿越瑞意边境来提契诺上班，更有无数人过境娱乐购物。就劳动力与贸易而言，瑞士这个州的经济极大依赖它的“邻居”意大利。然而意大利采取的极端措施会对瑞士产生何种影响，民间存在着相当大的疑惑。



我们将尝试解释原因。

发生了什么？ 信息框结尾

周日(3月8日)一早醒来，约1600万意大利人得知了本国北部大部分地区“封城”的消息。该国政府宣布，这些地区的居民应克制进出隔离区的旅行，并限制在隔离区内的活动。



封城举措意在控制新冠病毒疫情的暴发。截至周一，意大利确诊病例已突破9000例，死亡人数也已超过450人。接受加护治疗的患者人数更是攀升至700多名，而且仍将继续上升。



受周日大规模隔离影响的地区主要包括意大利的工业腹地伦巴底大区及其首府米兰，还有威尼斯、摩德纳、帕尔马和里米尼等重要城市。而此次新冠病毒疫情85%的确诊病例和92%的死亡病例都发生在北部的伦巴底大区、艾米利亚-罗马涅大区和威尼托大区。



瑞士的首例新冠病毒感染病例则发生在提契诺州，此后病毒便开始在全国各地传播。

边境情况如何？ 信息框结尾

周日一开始的反应是疑惑。



意大利总理朱塞佩·孔特(Giuseppe Conte)的通告引发担忧，人们以为周日将关闭边境，因为意大利边境警察也不太清楚谁能来瑞士，谁不能来。



但似乎他们还是会放人入境。边境两边的有关部门都强调要避免不必要的旅行，但通勤者还是能继续穿越瑞意边境。



周一上午，我们在意大利语区电视台RSI(意)外部链接的同事观察到过境车辆略有减少，海关检查也和往常一样只是随机抽查。



在回答《新苏黎世报(NZZ，德)外部链接》的提问时，瑞士联邦铁路公司(SBB/CFF/FFS)称瑞意两国间的列车仍按时刻表运行，他们还未接到意大利有关部门的任何指令。通往米兰的列车据说也在按时运行。



唯一受限的铁路路线为琴托瓦利(Centovalli)观光列车，已遵循意大利有关部门的要求暂停开进瑞士。

谁能过境？

信息框结尾

意大利的封城举措将至少实施至4月3日。 意政府表示，除非有证明的与工作有关的原因、紧急情况或健康原因，否则不能进出这些区域或在这些区域内旅行。



RSI报道，来自伦巴底大区的人必须签署一份自我证明，他们需要自己打印这份证明，确认了解旅行限制并持有离开该地区的有效工作或健康证明。



目前对进入瑞士边境还未设限制。瑞士有关方面已照会本国居民避免造访或穿越疫区，实际上等于要他们别通过陆上边境进入意大利。不过此类建议是否被实施就难说了。



同样不明确的，是封城会给在提契诺州或瑞士其他地区各大学就读的意大利学子造成何种影响。瑞士意大利语区大学(Università della Svizzera italiana，多语)外部链接已要求来自意大利被隔离地区的学生暂时不要前往该校在卢加诺和门德里西奥(Mendrisio)两个校区。

还会出台其他什么措施？ 信息框结尾

瑞士政府表示尚无完全关闭同意大利边境的计划。鉴于意大利劳动力对提契诺当地经济的重要性，经济的考量对决策无疑产生了重要影响。该州全部就业岗位中有四分之一雇佣着意大利人，工作在医疗保健行业的2.8万名职工当中更有4000人左右每天从意大利赶来上班。



《一瞥报周日版(SonntagsBlick)》周末发表的一份民意调查(多语)外部链接显示，面对新冠病毒疫情，每4个瑞士人中就有一个希望关闭与意大利的边境。



联邦委员会称，将会在边境上建立一套新的监控体系。



(翻译：小雷), 瑞士资讯swissinfo.ch

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