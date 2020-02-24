意大利北部疫情城镇卡萨尔普斯泰伦戈镇(Casalpusterlengo)的一名男性居民。目前，这一距离瑞士边境不远的城镇，已处于隔离封锁状态。

(Keystone / Andrea Fasani)

瑞士联邦公共卫生局(Federal Office of Public Health，多语)外部链接目前正密切关注邻国意大利新型冠状病毒疫情发展变化情况，截至发稿，意大利境内新冠肺炎确诊病例为215起，死亡病例已累计达4起。



截至目前，瑞士当局尚未考虑采取进一步措施。尽管如此，瑞士联邦公共卫生局新闻发言人在接受瑞士新闻通讯社Keystone-SDA采访时表示，情势可能会瞬息万变。该部门对于其他国家在应对最初源自中国的新冠病毒疫情中所采取的措施不予置评。

上周日(2月23日)，意大利北部地区十余个市镇实施了隔离管制措施。据伦巴第大区(Lombardy)州长介绍，该地区新冠肺炎确诊病例数量已突破百起，他表示：“亟需更多的边境管制”。



意大利伦巴第大区与瑞士提契诺州(Ticino)和格劳宾登州(Graubünden)接壤。每天，大约有6.8万名跨境雇员从意大利进入瑞士提契诺州通勤上班。



隔离



据瑞士意大利语区纸媒《周日咖啡报》(Il caffè della domenica)，作为预防措施，提契诺州的各家医院将会对出现类似流感症状的患者采取隔离措施。然而，提契诺州的医生Giorgio Merlani在接受瑞士通讯社Keystone-SDA采访时表示，出现症状的居民，应通过电话联络医生或诊所，而不要离家自行去医院。



迄今为止，瑞士境内尚无新型冠状病毒COVID-19确诊病例。



一艘曾搭乘荷美邮轮旗下“威士特丹号”邮轮(MS Westerdam)在亚洲航行的12名瑞士人，目前部分处于被隔离观察状态，部分则自行在家进行为期14天的居家隔离。“威士特丹号”豪华游轮于2月1日从中国香港出发，原计划在经历14天航行后于2月15日抵达日本横滨。但受新冠病毒蔓延的影响，该邮轮在海上漂泊两周期间被多国拒绝入港，最终在柬埔寨靠岸。数百名乘客经检测过关获准下船，并返回各自的国家。



与此同时，另有5名瑞士人及其中国亲属于上周五乘坐法国安排的航班返回瑞士，并将在瑞士度过为期两周的隔离。

Keystone-SDA/sm

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