如今已不再有“补鞋”这个学徒工种，但在学“制鞋”时你还是能学到补鞋。 (Keystone/Ennio Leanza)

有些职业在瑞士正日渐绝迹，比方说，如今已不再有“补鞋”这个学徒工种。但其他工种正在取代这些空白：排水技工，有人学吗？

在瑞士的职业培训双轨制度下，大约三分之二的初中毕业生选择走上学徒之路(多语)外部链接。学徒工制度结合了在职学习-同时领取学徒工资-和每周一到两天的在校学习。

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目前约有230种职业可供选择，而不论男女，都最青睐以坐办公室为主的商业类学徒工种。

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瑞士联邦教育、研究和创新秘书处(SERI，多语)外部链接发布的《新兴与淘汰学徒工种最新评估》显示，近15年来供选择的工种发生了巨大变化。下面的表格列出其中的一些。

graphic graphic of apprenticeship changes

瑞士联邦职业教育培训学院(SFIVET，多语)外部链接教授于尔格·施韦里(Schweri Jürg，多语)外部链接表示，选择提供哪些培训工种反映了经济与社会的趋势。

“几种新学徒工种反映了技术创新，例如助听器声学师和医药产品技术员，”他通过电邮告诉瑞士资讯swissinfo.ch。

“化学/制药执业者的出现可能与制药业的监管需求有关，”施韦里补充说，同时指出：“其他职业反映了我们的社会出现老龄化趋势，例如体育与健康专业人员和助听器声学师等。”



劳动力市场需求

“职业教育培训(VET)与劳动力市场的需求息息相关，”瑞士联邦教育、研究和创新秘书处通过书面评论告知瑞士资讯swissinfo.ch，并表示各专门行业组织会申请和开始职业培训课程，以保证本职业的吸引力。新的职务描述似乎更偏向技术性，因为“这是现代劳动力市场的需求”。

鉴于科技与数码变革，联邦教育、研究和创新秘书处和施韦里都预测提供的学徒工种将会出现更多变化。该秘书处还表示，正是出于这一原因，瑞士每隔五年，都会对学徒工种的正式描述做出更新。

学徒工：资格认证 瑞士的大多数学徒工种，学制为三到四年，毕业时学生能够获得一份联邦职业教育培训文凭。要求更低、更重实践的学徒工种则可能学制只有两年，结业时能获得一份联邦职业教育培训证书。学生也可以在全日制职业学校里完成职业教育培训(瑞士意大利语区和法语区这种情况比较多)。 联邦职中毕业会考能为升入更重动手能力的各类应用科技大学打开大门，会考可与联邦职业教育培训文凭同时进行，但以后再考也可以。要进入综合性大学，则需另外参加入学能力考试。

职业教育培训体系由联邦、各州与各职业组织共同管理。 信息框结尾

不过施韦里也指出，虽然新的学徒工种是变革明显与迷人的外在迹象，但大多数的改变依然发生在现有的工种之内。

新的岗位要求

从酒店公关学徒工种可以看到新的顾客需求，这一岗位的设置结合了办公室工作与酒店服务业的各项技能。系统餐饮专业人员在快餐业工作，是活跃在制作、招待、食品采购与质量管理上的多面手。

而排水技工则负责下水道与排水系统的维护。过去这一工种都是在实际操作中学习，然而随着环境、安全与电脑技术的需求与日俱增，这个职业也发生了变化，比如你现在需要使用遥控摄像机来检查管道。据行业专家透露(德)外部链接，这一工种的名称修改也考虑到了从业者形象定位的原因。

不再有市场需求的学徒工种包括补鞋匠和金属印刷工。而数码化则断送了照片冲印的“前程”。正如施韦里所言，有时变革也让从业者不好受，例如被新科技完全改变的印刷业所体会到的伤痛。

商业类学徒

那么，永远受欢迎的商业类学徒工种又是怎样的情况？

“关键问题在于，数码化到底是会大幅减少对商业雇员的需要，还是只会让雇员从事新业务进程中的新任务，”施韦里说道。

他补充说，各项数据显示，迄今为止商业从业者人数没有明显的下降趋势(多语)外部链接，但却有一种走势，就是需要更多要求更高的工作岗位。

“现在更多人获得了高等教育学位(综合与职业)，这也同样适用于商业类岗位及大多数其他行业和职业领域。”



(翻译：小雷)

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