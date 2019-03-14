Mirko 和Erica住在蘇黎世城郊，這個居民區的房子獲得了節能建築認證。

(Ester Unterfinger@swissinfo.ch)

在瑞士德語區的新建住宅中，節能建築風頭正勁。在這裡，一個瑞士家庭向我們講述，他們是如何適應節能環保住宅的。與普通住宅相比，節能房畢竟有所不同。

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Erica 和Mirko住在節能住宅里已經15年了。最早，他們住在一套獲得了節能認證的出租公寓裡。大約5年前，他們在蘇黎世郊外購買了一套5.5居室的、符合節能標準的公寓，他們一家五口住在這裡，三個孩子的年齡分別為10歲、4歲和1歲。

不久，他們將搬進一座家庭別墅，這將是他們第一次住在沒有節能認證的房子裡。 “我們既喜又悲，” Erica說，他們非常喜歡現在居住的這個小區。搬家與節能住宅無關。夫妻倆兒買房的時候，只有兩個孩子，後來，第三個孩子不期而至。所以，他們要搬到面積大一些的家庭別墅去住。

對三個孩子來說，公寓太小了：Erica和Mirko要搬進家庭別墅，這樣每個孩子都可以擁有自己的房間。 (Ester Unterfinger@swissinfo.ch)

在日常生活中節能

節能建築與普通建築之間最大的區別可能是，在節能建築裡，通風的時候無需開窗，因為空氣是自動流通的。 “做飯的時候，必須要把通風設備開得很大，加速空氣流通，”Mirko說。 “在壁爐裡生火，可不是件容易事兒！”因為氧氣、壓力的特殊比例，只有經驗豐富的老手，才能輕鬆地點燃爐火。節能建築的好處是，度假回來後，室內的空氣不污濁。

客廳是Mirko和Erica的最愛。 (Ester Unterfinger@swissinfo.ch)

在自購房裡，Mirko和Erica可以自己調節暖氣的溫度，也可以打開窗子。 “但是，在從前的出租房裡，我們不能調節室內溫度，溫度是調好的，”Erica說。通風設備更新整幢房子裡的空氣。 “如果樓下的鄰居做燒雞，我們在樓上就能聞到雞肉的味道，” Mirko說。想到這兒，兩人大笑起來。

自購公寓還帶一個小花園。 (Ester Unterfinger/swissinfo.ch)

節能建築最大的優點是：隔離好，通風設備統一控制，熱量損耗少。 “也就是說，不浪費能源，”Erica說。

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節能建築多少錢？

儘管節能建築節省能源，降低了費用。但是，定期通風要花錢。另外，還要更換過濾器。此外，認證也要花錢。一個簡單的家庭別墅獲得節能建築認證，業主至少要向瑞士節能建築協會支付1200瑞郎的認證費。

節能建築所消耗的電力應該盡可能地來自可再生能源。 (Ester Unterfinger@swissinfo.ch)

Mirko和Erica每年支付近1萬瑞郎的雜費，這其中包括水費、電費、暖氣費、園丁、電梯、供暖設施租賃費和房屋維修基金。

現在他們每月支付2300瑞郎還房貸，此外還支付近800瑞郎的雜費，每月總計花費3100瑞郎。這比從前租房便宜。 “在住房貸款利息低的時候，買房比租房划算，前提是你能負得起首付，”Erica說。另外，修建節能建築還能得到補貼，銀行也通過貸款促進節能建築的發展。

“業主可以獲益於聯邦和各州的促進項目(德)外部链接，”瑞士節能建築協會證實道。 “許多金融機構提供條件優厚的住房貸款，或者承擔部分認證費用。”

瑞士的節能建築熱潮

Erica說，她認識的所有人幾乎都是按照節能標準蓋房。節能認證在瑞士德語區，尤其在蘇黎世特別受歡迎。

Minergie (1) 节能房分布图 Minergie-Häuser in der Schweiz

節能標誌推行成功。在過去的20年裡，有近5萬個建築得到了節能認證。 “根據各地的不同情況，這相當於10%到25%新建築都獲得了節能認證，”瑞士節能建築協會會長Andreas Meyer Primavesi說。甚至連學校、醫院、行政樓和大型擴建項目也是按照節能標準修建的。

Minergie SRF 视频

環保是修建節能建築的出發點，而現在越來越多的業主是出於經濟利益(德)外部链接的考量而選擇了節能建築。 “研究顯示，選擇節能建築的重要原因是更高的舒適度和更好的保值性，” Meyer Primavesi介紹道。也就是說，獲得節能認證的住宅在房地產二級市場上能賣出更好的價錢。

批評的聲音

毫無疑問，節能建築是瑞士建築業的成功故事。儘管如此，還是有批評的聲音：比如，節能建築的實際耗能量大於預計耗能量(德)外部链接，這種建築方式增大了哮喘病發生的風險(德)外部链接，通風設備有時不盡人意等。

Minergie Asthma 视频

Meyer Primavesi承認，“如果通風設備面積過大，或是調節不當，會引起空氣乾燥的現象，還會製造噪音。”為了保證質量，瑞士節能建築協會新近引進了質量保障系統。

對Erica 和 Mirko來說，通風設備不是問題。 “空氣的確有些乾燥，這在木製家具上能看出來，” Mirko說。但是，對他們來說，空氣乾燥不是問題。另外，他們也已經適應了噪音。

Mirko 和Erica喜歡住在節能房裡。 (Ester Unterfinger@swissinfo.ch)

到了新房子，情況就不同了。沒有了自動通風設備，另外，他們還不知道，隔離較差會不會導致較高的暖氣費。 Erica很嚮往封閉廚房，儘管封閉廚房不合時尚。 “孩子們可以在餐桌上寫作業，不是很愜意嗎？”

節能認證 節能認證是瑞士發給可持續建築方式的質量標誌。其內容是，採用更好的保暖技術，使用通風設備對空氣進行系統性更新，從而達到降低能耗的目的。節能建築的目標是，不再使用石油、天然氣，而是使用熱泵和太陽能。該品牌歸瑞士節能建築協會(德)外部链接所有，協會成立於1998年，得到了聯邦和各州的扶持。現在，這一瑞士品牌已經覆蓋到了瑞士、列支敦士登、德國和日本等國。 信息框结尾

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