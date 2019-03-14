Mirko 和Erica住在苏黎世城郊，这个居民区的房子获得了节能建筑认证。

(Ester Unterfinger@swissinfo.ch)

在瑞士德语区的新建住宅中，节能建筑风头正劲。在这里，一个瑞士家庭向我们讲述，他们是如何适应节能环保住宅的。与普通住宅相比，节能房毕竟有所不同。

Erica 和Mirko住在节能住宅里已经15年了。最早，他们住在一套获得了节能认证的出租公寓里。大约5年前，他们在苏黎世郊外购买了一套5.5居室的、符合节能标准的公寓，他们一家五口住在这里，三个孩子的年龄分别为10岁、4岁和1岁。

不久，他们将搬进一座家庭别墅，这将是他们第一次住在没有节能认证的房子里。“我们既喜又悲，” Erica说，他们非常喜欢现在居住的这个小区。搬家与节能住宅无关。夫妻俩儿买房的时候，只有两个孩子，后来，第三个孩子不期而至。所以，他们要搬到面积大一些的家庭别墅去住。

对三个孩子来说，公寓太小了：Erica和Mirko要搬进家庭别墅，这样每个孩子都可以拥有自己的房间。 (Ester Unterfinger@swissinfo.ch)

在日常生活中节能

节能建筑与普通建筑之间最大的区别可能是，在节能建筑里，通风的时候无需开窗，因为空气是自动流通的。“做饭的时候，必须要把通风设备开得很大，加速空气流通，”Miro说。“在壁炉里生火，可不是件容易事儿！”因为氧气、压力的特殊比例，只有经验丰富的老手，才能轻松地点燃炉火。节能建筑的好处是，度假回来后，室内的空气不污浊。

客厅是Mirko和Erica的最爱。 (Ester Unterfinger@swissinfo.ch)

在自购房里，Mirko和Erica可以自己调节暖气的温度，也可以打开窗子。“但是，在从前的出租房里，我们不能调节室内温度，温度是调好的，”Erica说。通风设备更新整幢房子里的空气。“如果楼下的邻居做烧鸡，我们在楼上就能闻到鸡肉的味道，” Mirko说。想到这儿，两人大笑起来。

自购公寓还带一个小花园。 (Ester Unterfinger/swissinfo.ch)

节能建筑最大的优点是：隔离好，通风设备统一控制，热量损耗少。“也就是说，不浪费能源，”Erica说。

(swissinfo.ch)

节能建筑多少钱？

尽管节能建筑节省能源，降低了费用。但是，定期通风要花钱。另外，还要更换过滤器。此外，认证也要花钱。一个简单的家庭别墅获得节能建筑认证，业主至少要向瑞士节能建筑协会支付1200瑞郎的认证费。

节能建筑所消耗的电力应该尽可能地来自可再生能源。 (Ester Unterfinger@swissinfo.ch)

Mirko和Erica每年支付近1万瑞郎的杂费，这其中包括水费、电费、采暖费、园丁、电梯、供暖设施租赁费和房屋维修基金。

现在他们每月支付2300瑞郎还房贷，此外还支付近800瑞郎的杂费，每月总计花费3100瑞郎。这比从前租房便宜。“在住房贷款利息低的时候，买房比租房划算，前提是你能负得起首付，”Erica说。另外，修建节能建筑还能得到补贴，银行也通过贷款促进节能建筑的发展。

“业主可以获益于联邦和各州的促进项目(德)外部链接，”瑞士节能建筑协会证实道。“许多金融机构提供条件优厚的住房贷款，或者承担部分认证费用。”

瑞士的节能建筑热潮

Erica说，她认识的所有人几乎都是按照节能标准盖房。节能认证在瑞士德语区，尤其在苏黎世特别火。

Minergie (1) 节能房分布图 Minergie-Häuser in der Schweiz

节能标志一路凯歌。在过去的20年里，有近5万个建筑得到了节能认证。“根据各地的不同情况，这相当于10%到25%新建筑都获得了节能认证，”瑞士节能建筑协会会长Andreas Meyer Primavesi说。甚至连学校、医院、行政楼和大型扩建项目也是按照节能标准修建的。

Minergie SRF 视频

环保是修建节能建筑的出发点，而现在越来越多的业主是出于经济利益(德)外部链接的考量而选择了节能建筑。“研究显示，选择节能建筑的重要原因是更高的舒适度和更好的保值性，” Meyer Primavesi介绍道。也就是说，获得节能认证的住宅在房地产二级市场上能卖出更好的价钱。

批评的声音



毫无疑问，节能建筑是瑞士建筑业的成功故事。尽管如此，还是有批评的声音：比如，节能建筑的实际耗能量大于预计耗能量(德)外部链接，这种建筑方式增大了哮喘病发生的风险(德)外部链接，通风设备有时不尽人意等。

Minergie Asthma 视频

Meyer Primavesi承认，“如果通风设备面积过大，或是调节不当，会引起空气干燥的现象，还会制造噪音。”为了保证质量，瑞士节能建筑协会新近引进了质量保障系统。

对Erica 和 Mirko来说，通风设备不是问题。“空气的确有些干燥，这在木制家具上能看出来，” Mirko说。但是，对他们来说，空气干燥不是问题。另外，他们也已经适应了噪音。

Mirko und Erica喜欢住在节能房里。 (Ester Unterfinger@swissinfo.ch)

到了新房子，情况就不同了。没有了自动通风设备，另外，他们还不知道，隔离较差会不会导致较高的采暖费。Erica很向往封闭厨房，尽管封闭厨房不合时尚。“孩子们可以在餐桌上写作业，不是很惬意吗？”

节能认证 节能认证是瑞士发给可持续建筑方式的质量标志。其内容是，采用更好的保暖技术，使用通风设备对空气进行系统性更新，从而达到降低能耗的目的。节能建筑的目标是，不再使用石油、天然气，而是使用热泵和太阳能。该品牌归瑞士节能建筑协会(德)外部链接所有，协会成立于1998年，得到了联邦和各州的扶持。现在，这一瑞士品牌已经覆盖到了瑞士、列支敦士登、德国和日本等国。 信息框结尾

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