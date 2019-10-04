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蘇黎世合作社式住房“不止於居”(Mehr als Wohnen)是一個多彩的社區，人們在這裡過的是真正的社區生活。從冷凍庫到公共洗衣房，從廚房的存米或湯料到辦公區… 這裡講求的是分享，而不是獨享。



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Leutschenbach這個活躍社區位於蘇黎世市郊。居民區取代了往日的老工業及商業區。



迅速擴張的城市計劃發展這片市郊地區，以達到“截至2040年容納下的25%居民增幅”的目標。



在一片乏味的私人投資建築群旁邊，這座色彩豐富的公社型居民社區讓我們意外地眼前一亮。



在建築風格各異的居民樓之間是一片菜地。燒烤區和遊樂場讓人流連忘返，還有一個圖書館，也是消磨時光的好去處。透過玻璃牆向裡望，可以看見幾位老人全神貫注地做著縫紉。在社區中心，有一座廣場，可以坐在長椅上觀看噴泉、欣賞綠植。



合作社式住房 小區就是家 作者： Ester Unterfinger

36歲的Jonas是社區的一位居民，他說自己從未夢想過擁有獨棟住房。他覺得，在土地被獨棟小樓“蠶食”的瑞士，像“不止於居”這樣的合作社社區是很理想的替代居住方式。

Jonas對目前的住房情況非常滿意。也許多一個房間會更理想，但是他認為，這已屬於奢侈層面的需要。 (swissinfo.ch)

Jonas夫婦和兩個幼齡孩子住在套內面積為116平方米的四房兩衛的公寓，這是瑞士新建公寓的標準規格。在開放式廚房和客廳貫通的區域(這也屬於當下的標準設計)裡，有一部分挑高空間，配有雙層玻璃的面牆，給室內帶來敞亮的空間感，要是沒有這一設計，公寓光線會暗得多。

客廳加廚房，這是Jonas最愛的家中一角。

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有一家人在這個空間為孩子安置了一個大滑梯，Jonas介紹到。獨立的儲物室和公寓在同一層，而不如以往，在地下室。

分享而不佔有

顧名思義，“不止於居”公社式社區的特點在於：這裡不僅僅是居住之地。建築設計涵蓋了多個共享功能空間：兒童遊樂區、三溫暖、頂樓露台、供社交用的餐廳、幾個小音樂廳、代替個人辦公室的公共辦公區、一間提供自行車打氣或者租借自行車服務的車鋪、一家供訪客留宿的旅館(社區公寓往往沒有地方設置專門的客人房)、共享花園，以及多間會議室。



租戶繳納的租金裡還包括了分享租車行Mobility的年費。租用自行車和電動自行車也可享受優惠。另外，這裡的住戶自己不用買冷凍庫，他們可以在零下18攝氏度的中心冷凍室租一個抽屜。在瑞士，一棟樓的居民常常共用一個洗衣間；在共享社區裡，則有一處設有8個洗衣機加烘乾機的自助洗衣房-這樣一來，因洗衣時間衝突引起的典型“瑞士鄰里矛盾”就這樣迎刃而解。



Jonas還交了蔬菜合作社的年費，這意味著，每個星期都會有人騎著自行車給他送菜到家。為此，他每年要去苗圃工作幾次。他本也可以參與奶製品合作社Basimilch諸如包裝奶酪一類的工作-這樣的話，可以獲得一些奶製品。但因為要照料兩個小孩子，他目前尚無精力加入。不過，他可以在“24小時集體副食店”裡買麵粉、穀物、麵條和咖啡。雖然價格比普通超市裡貴一些，但更方便，也更環保，因為這裡賣的都是無包裝食品。



彷彿小村莊

這種共享居住的方式可以幫助居民很快彼此熟識。 “在瑞士，很多人都‘獨來獨往’地住在城市或者城郊，”Jonas說，“但在我們社區，僅僅幾個月，我們結識的鄰居就多得超乎想像。”



對於那些希望更大程度體驗共享居住的人來說，還有合租的可能。在合租公寓裡，每個人有自己的臥室、衛生間和小廚房，大廚房和客廳則由8個人公用。



根據各自不同的興趣，租戶們可以加入居民興趣小組，有55個不同的主題。 Ysziit組的成員在一起製作特色冰淇淋，還有養蜂愛好者在屋頂釀蜜。



一個有246名居民組成的WhatsApp聊天群供大家互通信息。 Jonas展示的最後幾條訊息包括：有人有一張桌子要送人，有人派送蘋果，有人氣惱垃圾處理得不夠好。自然，當那天居民區出現了一隻海狸時，消息很快就在群裡擴散開，好幾個人組織起來照護這只可愛的小動物，Jonas講述到。



但是，這種“城中村”的氛圍並不適合所有人。那些搬離社區的住戶，要麼是不喜歡這樣的共處方式，要麼就還是希望搬到鄉下。



Jonas並非每次都參加社區的活動：“有家有業的人總是很忙。有時候，確實精力有限。”儘管如此他依然覺得，社區文化活動或者音樂會對居民來說是很大的福利。 “Hombis客廳”就深得Jonas的青睞：退休歌劇演員Christoph Homberger每週末都在自家客廳為大家準備豐盛飯菜；吃完飯，再為客人演唱幾支舒伯特的歌曲。幾位音樂家聚在一起便可“撐起一個舞台”。



高標準環保

和私人別墅相比，共享空間和資源的社區更加環保。這裡的居民也格外關注環境保護問題：他們不可以購買私家車，而且要努力達到“2000瓦社區”的能源標準(即人均年能源消費量不得超過2000瓦特)。



廁所裡蓄的是雨水，所以在旱季沖廁所時，水的顏色很特別。社區居民用電量的25%來自自設的光伏裝置，而公寓的熱水也來自區域供暖。 Jonas不能自己調節暖氣的供熱強度，因為暖氣來自每座樓的中心供暖。公寓裡的氣溫相對較低。



室內空氣循環靠的是通風系統，因此空氣比較乾燥，對於哮喘患者可能不很理想，但是Jonas對此不以為意。 “為了集體， 我們也得做出一些讓步，”他說。迷你能源(Minergie)模式也有“積極的副作用”：Jonas繳納的取暖費微乎其微，最多也就是淨租金的10%。



“住”有多貴

為這套四居半的公寓，Jonas每月繳付2400瑞郎(約合美金2403元)的租金。看起來價格不菲，但是對於寸土寸金的蘇黎世來說，算是便宜了。五分之一的社區公寓租戶享受補助，他們的租金比其他居民低20%，比如，租一套87平米的三房半公寓需要每月1380瑞郎(約合美金1382元)。



其實，共享式替代居住方式的價格並非低廉。為了租這套四居半的公寓，Jonas先要繳納2.8萬瑞郎(約合美金2.81萬)的合作社入社押金。只有搬出社區，才可收回這筆押金。 “可能一些生活不寬裕的人就拿不出這筆錢，”Jonas說。



Jonas還有什麼其他生活願景嗎？要是有個陽台就好了！和獨棟別墅相比，Jonas覺得目前缺的就是院子和綠植。在他看來，住共享居民社區比住獨棟別墅更酷。 “幾個家庭分享同一片屋簷，對孩子們來說這再好不過，因為有更多的玩伴。”當然，孩子們能玩在一起，大人的負擔也會減輕一些。



瑞士的合作社式住房 合作社式住房方式在瑞士德語區尤為流行，其目的是向更多的人提供租價合理的住房。從19世紀90年代開始，居民們便開始自行聯合形成合作社，相互幫助。尤其在住房緊缺時期，國家也通過土地規劃和資金優惠政策來鼓勵合作社住房的建造。

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(翻译：郭倢), 瑞士资讯swissinfo.ch

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