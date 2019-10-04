(swissinfo.ch)

苏黎世合作社式住房“不止于居”(Mehr als Wohnen)是一个多彩的小区，人们在这里过的是真正的社区生活。从冰柜到公共洗衣房，从厨房的存米或汤料到办公区… 这里讲求的是分享，而不是独享。



Leutschenbach这个活跃社区位于苏黎世市郊。居民区取代了往日的老工业及商业区。

迅速扩张的城市计划发展这片市郊地区，以达到“截至2040年容纳下的25%居民增幅”的目标。

在一片乏味的私人投资建筑群旁边，这座色彩丰富的公社型居民社区让我们意外地眼前一亮。



在建筑风格各异的居民楼之间是一片菜地。烧烤区和游乐场让人流连忘返，还有一个图书馆，也是消磨时光的好去处。透过玻璃墙向里望，可以看见几位老人全神贯注地做着缝纫。在小区中心，有一座广场，可以坐在长椅上观看喷泉、欣赏绿植。

36岁的Jonas是小区的一位居民，他说自己从未梦想过拥有独栋住房。他觉得，在土地被独栋小楼“蚕食”的瑞士，像“不止于居”这样的合作社小区是很理想的替代居住方式。

Jonas对目前的住房情况非常满意。也许多一个房间会更理想，但是他认为，这已属于奢侈层面的需要。 (swissinfo.ch)

Jonas夫妇和两个幼龄孩子住在套内面积为116平方米的四居两卫的公寓，这是瑞士新建公寓的标准规格。在开放式厨房和客厅贯通的区域(这也属于当下的标准设计)里，有一部分挑高空间，配有双层玻璃的面墙，给室内带来敞亮的空间感，要是没有这一设计，公寓光线会暗得多。

客厅加厨房，这是Jonas最爱的家中一角。

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有一家人在这个空间为孩子安置了一个大滑梯，Jonas介绍到。独立的储物室和公寓在同一层，而不是像惯常那样，在地下室。

分享而不占有

顾名思义，“不止于居”公社式小区的特点在于：这里不仅仅是居住之地。建筑设计涵盖了多个共享功能空间：儿童游乐区、桑拿室、房顶露台、供社交用的餐厅、几个小音乐厅、代替个人办公室的公共办公区、一间提供自行车打气或者租借自行车服务的车铺、一家供访客留宿的旅馆(小区公寓往往没有地方设置专门的客人房)、共享花园，以及多间会议室。

租户缴纳的租金里还包括了分享租车行Mobility的年费。租用自行车和电动自行车也可享受优惠。另外，这里的住户自己不用买冷柜，他们可以在零下18摄氏度的中心冷冻室租一个抽屉。在瑞士，一栋楼的居民常常共用一个洗衣间；在共享小区里，则有一处设有8个洗衣机加烘干机的自助洗衣房-这样一来，因洗衣时间冲突引起的典型“瑞士邻里矛盾”就这样迎刃而解。

Jonas还交了蔬菜合作社的年费，这意味着，每个星期都会有人骑着自行车给他送菜到家。为此，他每年要去苗圃工作几次。他本也可以参与奶制品合作社Basimilch诸如包装奶酪一类的工作-这样的话，可以获得一些奶制品。但因为要照料两个小孩子，他目前尚无精力加入。不过，他可以在“24小时集体副食店”里买面粉、大米、面条和咖啡。虽然价格比普通超市里贵一些，但更方便，也更环保，因为这里卖的都是无包装食品。

仿佛小村庄

这种共享居住的方式可以帮助居民很快彼此熟识。“在瑞士，很多人都‘独来独往’地住在城市或者城郊，”Jonas说，“但在我们小区，仅仅几个月，我们结识的邻居就多得超乎想象。”

对于那些希望更大程度体验共享居住的人来说，还有合租的可能。在合租公寓里，每个人有自己的卧室、卫生间和小厨房，大厨房和客厅则由8个人公用。

根据各自不同的兴趣，租户们可以加入居民兴趣小组，有55个不同的主题。Ysziit组的成员在一起制作特色冰激凌，还有养蜂爱好者在屋顶酿蜜。

一个有246名居民组成的WhatsApp聊天群供大家互通信息。Jonas展示的最后几条讯息包括：有人有一张桌子要送人，有人派送苹果，有人气恼垃圾处理得不够好。自然，当那天居民区出现了一只海狸时，消息很快就在群里扩散开，好几个人组织起来照护这只可爱的小动物，Jonas讲述到。

但是，这种“城中村”的氛围并不适合所有人。那些搬离小区的住户，要么是不喜欢这样的共处方式，要么就还是希望搬到乡下。

Jonas并非每次都参加小区的活动：“有家有业的人总是很忙。有时候，确实精力有限。”尽管如此他依然觉得，小区文化活动或者音乐会对居民来说是很大的福利。“Hombis客厅”就深得Jonas的青睐：退休歌剧演员Christoph Homberger每周末都在自家客厅为大家准备丰盛饭菜；吃完饭，再为客人演唱几支舒伯特的歌曲。几位音乐家聚在一起便可“撑起一个舞台”。

高标准环保

和私人别墅相比，共享空间和资源的小区更加环保。这里的居民也格外关注环境保护问题：他们不可以购买私家车，而且要努力达到“2000瓦社区”的能源标准(即人均年能源消费量不得超过2000瓦特)。

厕所里蓄的是雨水，所以在旱季冲厕所时，水的颜色很特别。小区居民用电量的25%来自自设的光伏装置，而公寓的热水也来自区域供暖。Jonas不能自己调节暖气的供热强度，因为暖气来自每座楼的中心供暖。公寓里的气温相对较低。

室内空气循环靠的是通风系统，因此空气比较干燥，对于哮喘患者可能不很理想，但是Jonas对此不以为意。“为了集体， 我们也得做出一些让步，”他说。迷你能源(Minergie)模式也有“积极的副作用”：Jonas缴纳的取暖费微乎其微，最多也就是净租金的10%。

“住”有多贵

为这套四居半的公寓，Jonas每月缴付2400瑞郎(约合人民币1.6万元)的租金。看起来价格不菲，但是对于寸土寸金的苏黎世来说，就算便宜了。五分之一的小区公寓租户享受补助，他们的租金比其他居民低20%，比如，租一套87平米的三居半公寓需要每月1380瑞郎(约合人民币9300元)。

其实，共享式替代居住方式的价格并非低廉。为了租这套四居半的公寓，Jonas先要缴纳2.8万瑞郎(约合人民币18.9万元)的合作社入社押金。只有搬出小区，才可收回这笔存款。“可能一些生活不宽裕的人就拿不出这笔钱，”Jonas说。

Jonas还有什么其他生活愿景吗？要是有个阳台就好了！和独栋别墅相比，Jonas觉得目前缺的就是院子和绿植。在他看来，住共享居民小区比住独栋别墅更酷。“几个家庭分享同一片屋檐，对孩子们来说这再好不过，因为有更多的玩伴。”当然，孩子们能玩在一起，大人的负担也会减轻一些。



瑞士的合作社式住房 合作社式住房方式在瑞士德语区尤为流行，其目的是向更多的人提供租价合理的住房。从19世纪90年代开始，居民们便开始自行联合形成合作社，相互帮助。尤其在住房紧缺时期，国家也通过土地规划和资金优惠政策来鼓励合作社住房的建造。

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(翻译：郭倢), 瑞士资讯swissinfo.ch

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