大风雨来临之前，难民营中的一个罗兴亚家庭正在用竹子加固他们的简易住房。 (Patrick Rohr)

生活在世界最大的难民营里是什么滋味？100万罗兴亚人从缅甸逃到了孟加拉，现在他们生活在世界上最大的一个难民营中，瑞士海尔维蒂救助组织的工作人员Alexa Mekonen在这里帮助难民们把白开水一样的生活过得有些滋味。



“我当然也希望能有一份容易点儿的生活，但是我不知道我是否真的要那样生活，” Alexa Mekonen笑着说。“我觉得我过不了那样的生活，”她马上就自己回答了这个问题。这位31岁的救助项目工作人员，正在爬上一座小山丘，上面就是8E难民营-世界上最大的难民营。天气闷热，温度高达35°C，空气中已经嗅到了雨季的味道。

Alexa Mekonen正在与一名罗兴亚女人谈话。

(Patrick Rohr)

将近100万人生活在孟加拉知名旅游胜地考克斯巴扎尔的腹地，难民们被分配在34个拥挤的营地里，早在上世纪70-90年代，罗兴亚人第一次在他们的家乡缅甸被驱逐的时候这里就来了22万人，2017年8月缅甸爆发种族灭绝之后，这里又来了74万人。

“我曾被这么多人惊到了”

罗兴亚人 – 一个受迫害的少数民族 罗兴亚人是生活在佛教国家缅甸的一个穆斯林少数民族，他们不被承认，也没有国籍。2017年8月被驱逐之前，缅甸生活着约100万罗兴亚人，在他们的村庄被摧毁，几千名女性或男性遭强暴、酷刑和杀害之后，这些罗兴亚人逃离了缅甸，当时罗兴亚警察局受到袭击，警察被杀，缅甸爆发了一场针对罗兴亚人的种族灭绝。 信息框结尾

这些人生活在用竹子和塑料布搭成的最简易的住房中，房屋比肩而建，绵延26公里。“我第一次看到这种情景的时候，简直被惊到了，” Alexa Mekonen说。那是2018年的4月初，“我的第一个想法是：天啊，这么多人！”他们缺乏一切为生存在这样一个大城市中所需要的东西：吃、喝、电，Alexa Mekonen说她很高兴，能很快开始为他们工作。



在难民到达的第一阶段，他们从海尔维蒂救助组织那里得到一套救生用品，其中包括肥皂和水盆。



半年之后，这个瑞士发展救助组织开始在短期救助措施之后，对难民的日常生活予以帮助：在Alexa Mekonens到达的前几个星期，海尔维蒂救助组织修建了320个厕所，每个厕所都连着一个大桶收集粪便，制造沼气。

海尔维蒂为难民营中的罗兴亚人修建了厕所，为预防危险的传染病爆发。

(Patrick Rohr)

厕所中的沼气

12个难民营中的厨房用这些沼气做饭，这些厨房是与当地一个救助组织合作建成的，2万难民从中获益。“该系统解决了许多问题，” Alexa Mekonen说：“首先这里的人们不用再在露天上厕所了，其二，沼气也取代了木材，因为这里已经找不到木头了。”



罗兴亚人来了之后，将考克斯的巴扎罗附近山上的树林都伐尽了，因为他们需要空间；需要搭建房屋；也需要烧火，林子没了，土地不再坚牢。“这是我来了之后，遇到的下一个问题。5月底，6月初，雨季来临，建在山坡上的简易房受到土地滑坡的威胁。”

雨季土地滑坡威胁着难民营中罗兴亚人的简易住房。

(Patrick Rohr)

难民们只允许用竹子和塑料布搭建房屋，石子和石块是被禁止的，这就更增加了难度 。就连水泥地基都不能打，因为孟加拉政府希望这些罗兴亚人能尽快回缅甸。但是自从缅甸对罗兴亚人进行种族灭绝之后，他们回去的可能几乎为零，缅甸政府从始至终未放过任何口风，担保他们在缅甸能拥有安全自由的生活。



沟通靠手势



而在孟加拉，他们只是被“暂时接收，”这令他们的生活更加艰难。“几千名在这里出生的孩子无国籍。他们无法上学，因为他们的难民身份不被认可，” Alexa Mekonen说。

Alexa Mekonen在罗兴亚人的市场上购买新鲜蔬菜。

(Patrick Rohr)

她每次来到山上，一群孩子都会蜂拥而至，Alexa Mekonen不会罗兴亚语，但是通过画画、手势和翻译，可以与他们交流。她与每个人都很热络，她想知道他们好不好，想知道他们的烦恼。



“我一直是这样的性格，”她说。年轻的时候，她在日内瓦的一个居委会工作。后来就去国外生活了。在上大学的时候，就曾在黎巴嫩的一个难民营工作过，还去纳米比亚做过实地考察。大学毕业后，她在海尔维蒂救助组织找到了一个实习位置，去坦桑尼亚参加了一个农业项目，项目还涉及男女平等问题。

Alexa Mekonen在与一名当地救助组织的工作人员谈论工作计划。 (Patrick Rohr)

那么，是什么促使她去国外工作？“这大概与我的家庭背景有关，” Alexa Mekonen说，她的父亲是一半埃塞俄比亚，一半厄立特里亚人，他在日内瓦的一个贸易公司工作，妈妈是一位讲德语的瑞士人，在日内瓦机场工作，是一家航空公司的地勤人员。“因此我们家总能很便宜地搭乘飞机到处旅行。”这令Alexa和哥哥很小就有机会接触到其他文化-印度、中国、印度尼西亚、泰国、马来西亚、新加坡、埃塞俄比亚、厄立特里亚他们都去过。“我想，我今天所干的事和所在的地方，都不是巧合。”



自给自足



再走一段路，就到了难民营的市场上，罗兴亚人再在这里卖一些蔬菜、食物和其他日用品。“这样能挣一些钱，能让这些难民营里的人生活得稍微独立一些，”Alexa说。也因为有了这个市场，让罗兴亚人在这里的生活变得稍微“正常”一些。

难民营中的空间有限，海尔维蒂救助组织帮助罗兴亚人在屋顶上种菜，自力更生解决吃菜问题。 (Patrick Rohr)

市场的后面，在一个低地，Alexa Mekonen要探访一个家庭，这是海尔维蒂的一个最新项目：与当地一个救助组织Shushilan一起帮助难民营中的女性围绕他们的小屋子建一个攀藤菜园，这样能改善家庭的营养。



一直以来，他们都是靠大米、扁豆和油这些基础食粮过活，这些物资在罗兴亚人来的时候，分给他们。现在他们可以种菜，然后拿到市场上去卖，有点收入就可以买些鱼和肉来吃。



“罗兴亚人被遗忘的危险性是存在的，” Alexa Mekonen说，“但是这些人将来依然需要我们的帮助，因为他们的情况短期内不会改变，”她的目光投向正在窝棚里做饭的女孩Sarah Begum，眼里带着欣慰，她说：“我很高兴，我能做点什么，让生活在难民营里的人能相对有尊严一点地活着。”

两名罗兴亚少年在难民营中瞭望远方，无法回归的故乡。 (Patrick Rohr)

海尔维蒂伸出援手 瑞士救助组织海尔维蒂在孟加拉已经驻扎了19年，因此当罗兴亚人从缅甸逃过来的时候， 能马上提供紧急救助。一些长期的救助项目，由瑞士幸运链的捐款资助，这是一个在灾难发生时，组织捐款的瑞士机构。在四个营地，海尔维蒂和其他欧洲合作救助组织Acted和PIN一起负责营地的安全。

难民营的难民得到关于儿童游戏场、学校和医务室的信息，有关旋风、暴雨的预报也会提前得到通知。难民们自己也会自发做些公共事务，比如一些女性修缮了通往厕所的路，而一些年轻男性则为厕所安了灯。 信息框结尾

自由摄影记者 Patrick Rohr外部链接 在他的海尔维蒂项目中，为瑞士资讯swissinfo.ch撰写了这篇报道。



(翻译：杨煦冬), 瑞士资讯swissinfo.ch

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