



早早開始：自行車修理工學徒正在工作。

(Christian Beutler / Keystone)

在瑞士，年紀輕輕的中學生就要對自己的職業前途做出重大決定。為時過早還是剛剛好？各方的意見分歧正日益加劇。



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瑞士青少年差不多在15、6歲時完成義務教育，但他們至少需在兩年前就開始規劃自己的職業發展方向14歲就要做出最終決定，而這一過程可能很困難。



大約20％的中學生會選擇念文理高中（德語稱為gymnasium，法語為gymnase）方便將來進大學深造。至少三分之二的中學生則會走上學徒之路，250在多種職業中做出選擇，而這種結合了職校教育與在職帶薪培訓的教育制度，就是瑞士的“雙軌制”教育模式(多語)外部链接。



好幾位年輕人告訴瑞士資訊swissinfo.ch，14歲時就要明確將來想做什麼，這可不是件容易的事：

在瑞士生活的俄羅斯僑民表示，由於本國經濟動盪，他們已經習慣了經常改變職業。一名俄僑家長對瑞士資訊swissinfo.ch的記者說，這也是為什麼在做職業選擇時，他們傾向於讓子女考慮靈活性職業。



而美，英兩國的家長則透露，這兩個國家更重視先念大學，之後再選擇職業。他們不太會考慮讓孩子去當學徒，因為這個選擇在他們本國不大為人所知。



一些瑞士人也覺得這個決定做得有些早。瑞士中部小州下瓦爾登州（德，英）外部链接最近提議，讓某些小學生晚一年入學（目前的小學入學年齡為當年6月30日前滿六周歲）。該州稱（德）外部链接，年齡較大的畢業生會有能力“為將來的職業做出更成熟的決定”。

下瓦爾登州的提案 下瓦爾登州規定，小學新生須在當年6月底前年滿六歲，方能入學。但今年1月該州宣布，有意將新生入學的界定月份提到2月底。這會意味著約三分之一的孩子比現在晚一年入學，畢業也相應晚一年。 該州感到（德）外部链接，越來越多的年輕人在結束學業時“不夠成熟，難以決定自己將來的培訓，或是開始學徒工作”。該州認為，年紀大一點兒情況會好些。 如果提案獲通過，那麼最早會於2020年正式實施。 代表瑞士德語區的瑞士教師協會反對這種做法（德）外部链接，因為這有悖於協調國內26個州教育體制的努力。 信息框结尾

總是一次挑戰



瑞士聯邦高等職業教育和培訓研究所（多語）外部链接教授宇爾格·施韋里（爾格Schweri，多語）外部链接指出，不管是15歲還是25歲，選擇職業總是一次挑戰“。我們從研究中得知，年輕人對勞動力市場略知一二，但他們同時對該做什麼感到沒有把握，“他說道。



14、15歲的少年正處於認識自我的階段，這也讓做決定變得更為困難。



到最後只有兩個選擇，且各有各的利弊，施韋里表示。中學生可以留在校園裡，推遲自己的職業抉擇，但體會不到外界的生活。或者，在瑞士教育體制下，他們也可以早早做出關鍵性決定，了解外面的世界，同時還有以後改變職業方向的選擇。



“比起一直上學的孩子，學徒工成熟得更早，因為他們擁有許多新的經歷和交流，這會幫助他們決定未來的職業，”施韋里說道。



家長壓力



“家長往往對子女該做什麼有非常明確的想法，”丹尼爾·勒米耶（丹尼爾Reumiller）表示。他是伯恩州職業諮詢（多語）外部链接負責人，該服務為各中學提供支持，以幫助學生做出職業選擇。



家長可能會強迫子女(多語)外部链接就讀文理高中。蘇黎世嚴格得出了名（德）外部链接的中學（含初，高中，入學年齡為12歲）入學考剛剛落下帷幕。一位家長透露，在該市某些地方，尤其是專業人士與外僑集中的區域，大約半個班的學生都參加了考試。



近20年來，瑞士就讀此類學校的青少年人數（多語）外部链接出現增長：從2000/01學年的8.6萬人左右，增加到十八分之二千零十七學年的近11萬人。

+ 再過18年，一半的瑞士人都是大學生了



兼任瑞士職業輔導服務會議（SBBK，多語）外部链接主席的勒米耶說：“我們試圖打開孩子們的思路，尤其是14、15歲的那一些，讓他們看到有250多種職業可供選擇，不是只有他們的父母，同齡人，甚至他們的哥哥姐姐告訴他們的那幾種。“通常家長們也會受邀參加諮詢，這樣一來，顧問們可以了解學生的家庭環境，確保良好的溝通。



他還提到，性別模式化也常會造成問題，因為許多學生不喜歡“獨樹一幟”選擇一個就其性別而言“非典型”的職業。



+瑞士的孩子長大後都想做什麼（英）外部链接

變通型制度



勒米耶總結道，由於瑞士獨特的教育制度，一般說來年紀輕輕就選定職業還是可行的。



“這個決定做得早是早，但我看還不算太早。如果在年輕人結束教育後問問他們（對所做決定）的感想，大多數人會說自己選對了”。



他指出，那些難以做決定的學生可以受益於“過渡性解決方案”比方說留在學校多讀一年，或是留學一年專攻外語。



此外，學徒期滿獲得的資格證書在勞動力市場上是廣受承認的，施韋里表示。



總體而言，瑞士的教育制度是種變通型制度，如果年輕人選擇繼續深造，那麼他們依然可以走上由學徒工成為大學生的這條路。施韋里指出，對過早做出職業選擇的擔心，常常是因為擔心選了念學徒之路，以後會不會念不成大學。



勒米耶說，橫向變動就難多了，例如從一個學徒工種轉向另一個工種。他建議“可以增加”瑞士各職業間的橫向變通性，不過受益於目前進行中的一些倡議，這種情況將來有望得到改善。

瑞士人結束學業更早

相比其他國家，瑞士中學生一般會更早完成義務教育。經合組織數據（英）外部链接給出的官方年齡是15歲，德國和英國都為16歲，比利時則為18歲。而希臘，斯洛文尼亞和韓國的學生14歲就已完成義務教育。 信息框结尾





在您看來，14、15歲就要做出職業選擇是您的國家是怎樣的情況不是太早？歡迎留言給我們，分享您的觀點。





(翻译：小雷)

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