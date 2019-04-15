此内容发布于2019年4月15日 上午9:00

早早开始：自行车修理工学徒正在工作。

(Christian Beutler / Keystone)

在瑞士，年纪轻轻的中学生就要对自己的职业前途做出重大决定。为时过早还是刚刚好？各方的意见分歧正日益加剧。

瑞士青少年差不多在15、6岁时完成义务教育，但他们至少需在两年前就开始规划自己的职业发展方向。14岁就要做出最终决定，而这一过程可能很困难。

大约20%的中学生会选择念文理高中(德语称为gymnasium，法语为gymnase)，方便将来进大学深造。至少三分之二的中学生则会走上学徒之路，在250多种职业中做出选择，而这种结合了职校教育与在职带薪培训的教育制度，就是瑞士的“双轨制”教育模式(多语)外部链接。

好几位年轻人告诉瑞士资讯swissinfo.ch，14岁时就要明确将来想做什么，这可不是件容易的事：

哪个职业？ 当你只有14岁的时候，如何选择一个职业？ 瑞士青少年描述他们在14岁时，如何选择他们未来的职业。(Julie Hunt，瑞士资讯swissinfo.ch) 此内容发布于2019年4月15日 上午8:55 另外 1 种语言 另外 1 种语言 另外 1 种语言 意大利语 (it) Scegliere un mestiere quando hai solo 14 anni

在瑞士生活的俄罗斯侨民表示，由于本国经济动荡，他们已经习惯了经常改变职业。一名俄侨家长对瑞士资讯swissinfo.ch的记者说，这也是为什么在做职业选择时，他们倾向于让子女考虑灵活性职业。



而美、英两国的家长则透露，这两个国家更重视先念大学，之后再选择职业。他们不太会考虑让孩子去当学徒，因为这个选择在他们本国不大为人所知。



一些瑞士人也觉得这个决定做得有些早。瑞士中部小州下瓦尔登州(德、英)外部链接最近提议，让某些小学生晚一年入学(目前的小学入学年龄为当年6月30日前满六周岁)。该州称(德)外部链接，年龄较大的毕业生会有能力“为将来的职业做出更成熟的决定”。

下瓦尔登州的提案

下瓦尔登州规定，小学新生须在当年6月底前年满六周岁，方能入学。但今年1月该州宣布，有意将新生入学的界定月份提到2月底。这会意味着约三分之一的孩子比现在晚一年入学，毕业也相应晚一年。

该州感到(德)外部链接，越来越多的年轻人在结束学业时“不够成熟，难以决定自己将来的培训，或是开始学徒工作”。该州认为，年纪大一点儿情况会好些。

如果提案获通过，那么最早会于2020年正式实施。

代表瑞士德语区的瑞士教师协会反对这种做法(德)外部链接，因为这有悖于协调国内26个州教育体制的努力。 信息框结尾

总是一次挑战

瑞士联邦高等职业教育和培训研究所(多语)外部链接教授于尔格・施韦里(Jürg Schweri，多语)外部链接指出，不管是15岁还是25岁，选择职业总是一次挑战。“我们从研究中得知，年轻人对劳动力市场略知一二，但他们同时对该做什么感到没有把握，”他说道。

14、5岁的少年正处于认识自我的阶段，这也让做决定变得更为困难。

到最后只有两个选择，且各有各的利弊，施韦里表示。中学生可以留在校园里，推迟自己的职业抉择，但体会不到外界的生活。或者，在瑞士教育体制下，他们也可以早早做出关键性决定，了解外面的世界，同时还有以后改变职业方向的选择。

“比起一直上学的孩子，学徒工成熟得更早，因为他们拥有许多新的经历和交流，这会帮助他们决定未来的职业，”施韦里说道。

家长压力

“家长往往对子女该做什么有非常明确的想法，”丹尼尔·勒米耶(Daniel Reumiller)表示。他是伯尔尼州职业咨询(多语)外部链接负责人，该服务为各中学提供支持，以帮助学生做出职业选择。

家长可能会强迫(多语)外部链接子女就读文理高中。苏黎世严格得出了名(德)外部链接的中学(含初、高中，入学年龄为12岁)入学考刚刚落下帷幕。一位家长透露，在该市某些地方，尤其是专业人士与外侨集中的区域，大约半个班的学生都参加了考试。

近20年来，瑞士就读此类学校的青少年人数(多语)外部链接出现增长：从2000/01学年的8.6万人左右，增加到2017/18学年的近11万人。

+ 再过18年，一半的瑞士人都是大学生了



兼任瑞士职业辅导服务会议(SBBK，多语)外部链接主席的勒米耶说：“我们试图打开孩子们的思路，尤其是14、5岁的那一些，让他们看到有250多种职业可供选择，不是只有他们的父母、同龄人，甚至他们的哥哥姐姐告诉他们的那几种。”通常家长们也会受邀参加咨询，这样一来，顾问们可以了解学生的家庭环境，确保良好的沟通。

他还提到，性别模式化也常会造成问题，因为许多学生不喜欢“独树一帜”，选择一个就其性别而言“非典型”的职业。

+ 瑞士的孩子长大后都想做什么(英)外部链接

变通型制度

勒米耶总结道，由于瑞士独特的教育制度，一般说来年纪轻轻就选定职业还是可行的。

“这个决定做得早是早，但我看还不算太早。如果在年轻人结束教育后问问他们(对所做决定)的感想，大多数人会说自己选对了。”

他指出，那些难以做决定的学生可以受益于“过渡性解决方案”，比方说留在学校多读一年，或是留学一年专攻外语。

此外，学徒期满获得的资格证书在劳动力市场上是广受承认的，施韦里表示。

总体而言，瑞士的教育制度是种变通型制度，如果年轻人选择继续深造，那么他们依然可以走上由学徒工成为大学生的这条路。施韦里指出，对过早做出职业选择的担心，常常是因为担心选了念学徒之路，以后会不会念不成大学。

勒米耶说，横向变动就难多了，例如从一个学徒工种转向另一个工种。他建议“可以增加”瑞士各职业间的横向变通性，不过受益于目前进行中的一些倡议，这种情况将来有望得到改善。

瑞士人结束学业更早 相比其他国家，瑞士中学生一般会更早完成义务教育。经合组织数据(英)外部链接给出的官方年龄是15岁，德国和英国都为16岁，比利时则为18岁。而希腊、斯洛文尼亚和韩国的学生14岁就已完成义务教育。 信息框结尾

在您看来，14、5岁就要做出职业选择是不是太早？您的国家是怎样的情况？欢迎给我们留言，分享您的观点。





(翻译：小雷)

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