由于近年来房价上涨，并非每个瑞士人都能买得起房。

(© Keystone / Ennio Leanza)

2019年，瑞士租房市场平均跌幅达0.5%，但部分地区的房租却逆市走高。



于本周二(1月7日)发布的《瑞士房地产报价指数》(Swiss Real Estate Offer Index，英)外部链接显示，对租客来说，去年可谓是吉年。仅12月，瑞士整体房租水平下跌了0.4%。跌幅最大的当属瑞士中部地区(-1.7%)、日内瓦湖区(-1.1%)以及瑞士西北部地区(-0.9%)。与此同时，提契诺州(+1.9%)、瑞士中部高原地区(+0.8%)、苏黎世地区(+0.6%)以及瑞士东部地区(+0.3%)的租房价格均出现不同程度上涨。



购置房产所耗成本则有所增加。2019年年末通过广告所发布的待售房屋标价，与年初相比上涨了2.8%。而对于房地产交易市场上的待售公寓来说，幸而去年12月平均售价出现了小幅度下降(-0.2%)，因此，瑞士全年公寓房价整体涨幅维持在了区区0.4%。



而放眼2020年的瑞士房市，关键词为“走势趋稳”。无论是从利率、还是从整体经济发展角度来看，预计这种房价稳定的态势都不会出现太大变动。



《瑞士房地产报价指数》报告的编纂机构-瑞士领先的住宅及商业物业在线交易平台ImmoScout24的主管Martin Waeber表示：“得益于低利率，买房依然(在瑞士)有旺盛的需求。但由于房价上涨，并非每个人都能买得起房。”



根据瑞士联邦统计局提供的数据，截至2017年底，59%的瑞士家庭(约220万户)暂且居住在租赁来的寓所里。今年2月，瑞士选民将就一项呼吁把10%的新建住宅预留用作社会福利性经济适用房的提案进行全民公投。

SDA-Keystone/ac

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