瑞士各地(比如圖中洛桑的這家)潔淨毒品注射室向吸毒者分發的全新針管。 (Keystone/cyril Zingaro)

社會最弱勢群體受新冠疫情的打擊最重。在瑞士，吸毒者們感到超乎尋常的孤立無援，非法毒品的短缺威脅著他們的健康。醫生們和相關協會正在努力展開援助活動。



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在瑞士，病毒擴散和防疫措施正在嚴重影響著某些居民-尤其是弱勢群體-的生存。吸毒成癮者就屬於這種情況，他們的生活一夜之間面目全非，除了毒癮折磨和與世隔絕的痛苦之外，他們還必須去適應新的情況。

服務於伯恩州吸毒者的CONTACT基金會(德、法)外部链接負責人Rahel Gall指出：“這一群體受當前形勢的影響尤其之大。他們通常有健康問題，屬於風險人群；而且這些人會感到非常孤獨，因為他們沒有穩定的社交圈。”



疫情期間，CONTACT成功地調整了工作結構，通過減少社會援助和醫療比重，以保證所有服務繼續開放-最重要的是，為了遵守社交距離規則，基金會必須限制潔淨毒品注射室的在場人數。在比爾市，多虧開設了幾處額外的注射地點，清潔毒品的分發還算順利。



但是伯恩市的情況要糟糕得多，那裡提供的注射服務名額減少了一半：同一時段內只能接待11人，而不是22人，而其他人則必須等待。 Rahel Gall提醒道：“當一位吸毒者需要毒品時，他們無法長時間等待。這樣一來，街頭吸毒的現象可能會越來越多。”

避免公共場所重現吸毒場景

確實，自從防疫措施實行以來，伯恩市的一些居民已經注意到，吸毒者在公共場所注射毒品的現象有所增加。 Rahel Gall表示：“我們工作的主要目標之一就是防止出現20世紀90年代眾人皆知的露天吸毒場。為了這一目標，我們正在全力增設監督之下的清潔毒品注射站。”

“街頭吸毒的現象可能會越來越多。” Rahel Gall, CONTACT基金會

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CONTACT基金會已與伯恩市政府合作，確立了啟用帳篷和集裝箱的解決方案。從現在開始，可以使用的注射場所數量將恢復到22個。 “通過這一措施，我們有望減少公共場所的吸毒現象。但是由於我們縮減了其他服務，而且同時接受清潔毒品注射的人數受到限制，因此還是會有許多吸毒者在大街上消磨時間。”基金會負責人警告說。目前，CONTACT基金會尚未在工作人員或接受服務的吸毒者中發現新冠病毒感染病例。



吸毒者們每天的生活也隨著新冠危機的暴發而更加難熬：街上的行人現在拒絕接近那些伸手乞討的癮君子；另外，由於國界封閉，毒品也越來越匱乏。 Rahel Gall說：“我們本週啟動了一個項目，嘗試擴大我們扶助計劃的服務對象。這樣，我們就可以幫助到那些在黑市上找不到毒品，或者不敢頻繁接觸毒品交易圈的吸毒者。 ”



(© CONTACT)

基金會負責人警告說：如果情況持續下去，毒品源會越來越匱乏，吸毒者的孤獨感將進一步加劇。 CONTACT的下一個工作目標是：尋找那些從疫情開始以來便不見踪影的人，確認他們是否狀況良好，並避免他們過於絕望。

“我們目前正在考慮，直接在注射站點安排工作人員。” Daniele Zullino，日內瓦大學附屬醫院 引言结束

非法毒品枯竭的危險

面對疫情，那些向有醫療處方的患者提供海洛因藥物的單位也必須做出應對措施。在日內瓦大學附屬醫院(HUG)的戒毒門診(法、英)外部链接，以前每天來兩次取藥的人現在每兩天來一次。對於有些病人，可以一次性給他們7天的藥物，前提是當事人的治療情況允許，而且其他藥物耐受性良好。

“這種方式應該適用於我們的患者，”戒毒門診主任醫師Daniele Zullino說，“他們很合作，到目前為止表現得很負責任，還沒有人感染病毒。但吸毒者們常常感到焦慮，因為他們平均年齡50多歲，而且屬於高危人群。”



大約有70名吸毒者在接受日內瓦大學醫院的海洛因處方藥治療計劃。到目前為止，從醫院那裡獲取所需藥品從沒出現過問題。然而，黑市的情況則截然不同：和伯恩的情況一樣，日內瓦的海洛因供應愈發枯竭，目前尚可買到的毒品也質量欠佳。



醫院戒毒門診加強了與日內瓦清潔毒品注射站的合作，Daniele Zullino說：“為了防止吸毒者攝入危險物質或芬太尼(Fentanyl)-這種藥物在美國和加拿大造成過破壞性後果。為了預防這一情況，我們降低了獲得海洛因和鴉片類藥物處方的門檻。”



“具體來說，我們縮減了行政手續，以便吸毒者可以快速地加入扶助項目。” Zullino說。一週之內，已有十幾名新患者被接收。



但是，Daniele Zullino對未來依然十分擔憂，他說：“如果危機繼續下去，一些人可能會求助於更加危險的物質，這些毒品可能會在瑞士境內擴散。我們目前正在考慮，直接在注射站點安排工作人員，以便於將吸毒者帶入我們的計劃，並為他們提供處方毒品。而且，這樣一來，他們還不用被迫跑去醫院。”



(翻译：郭倢), 瑞士资讯swissinfo.ch

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