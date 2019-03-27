此内容发布于2019年3月27日 上午10:00

巴塞尔圣雅各布体育场因瑞士室内网球锦标赛而在国际网坛享有盛誉，费德勒就曾经在这里九次问鼎冠军 (© Keystone / Alexandra Wey)

日前，瑞士巴塞尔城市半州发起一项公民动议，提议以出身并发迹于此地的“网坛纪录收割机”-费德勒之名，将巴塞尔市地标性建筑-圣雅各布体育场(St. Jakobshalle)更名为“罗杰·费德勒体育场”。

这项动议由两位当地政客-Martina Bernasconi和Hans Furer于3月22日正式发起。



Martina Bernasconi和Hans Furer必须在未来18个月内收集至少3000份公民有效签名，从而就体育场易名议题发起巴塞尔城市半州公民投票。发起者表示，他们对今年9月份之前在民众中收集到足够数量的有效签名充满信心。



巴塞尔圣雅各布体育场因瑞士室内网球锦标赛(Swiss Indoors)而在国际网坛享有盛誉，费德勒就曾经在这里屡屡打破个人纪录，九次问鼎冠军。

据该动议的发起者吐露，就体育场改名，费德勒本人并不反对，不过，他也表示不会就此事公开发表意见。



历经20余年的南征北战、坐拥20座大满贯奖杯的费德勒，在他的家乡巴塞尔，早已荣膺各项殊荣。2017年，巴塞尔大学就曾授予他荣誉博士学位。而伯尔尼州的比尔市则更显慷慨：2016年，费德勒在这里拥有了一条以他命名的街道。

SDA-Keystone/ac

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