日前，瑞士巴塞尔城市半州发起一项公民动议，提议以出身并发迹于此地的“网坛纪录收割机”-费德勒之名，将巴塞尔市地标性建筑-圣雅各布体育场(St. Jakobshalle)更名为“罗杰·费德勒体育场”。
这项动议由两位当地政客-Martina Bernasconi和Hans Furer于3月22日正式发起。
Martina Bernasconi和Hans Furer必须在未来18个月内收集至少3000份公民有效签名，从而就体育场易名议题发起巴塞尔城市半州公民投票。发起者表示，他们对今年9月份之前在民众中收集到足够数量的有效签名充满信心。
巴塞尔圣雅各布体育场因瑞士室内网球锦标赛(Swiss Indoors)而在国际网坛享有盛誉，费德勒就曾经在这里屡屡打破个人纪录，九次问鼎冠军。
据该动议的发起者吐露，就体育场改名，费德勒本人并不反对，不过，他也表示不会就此事公开发表意见。
历经20余年的南征北战、坐拥20座大满贯奖杯的费德勒，在他的家乡巴塞尔，早已荣膺各项殊荣。2017年，巴塞尔大学就曾授予他荣誉博士学位。而伯尔尼州的比尔市则更显慷慨：2016年，费德勒在这里拥有了一条以他命名的街道。
SDA-Keystone/ac