日内瓦疯子尊严游行的参加者 (Keystone)

在瑞士举行的首届“疯子尊严”(Mad Pride)活动中，500多人走上日内瓦街头参加了游行。这支游行队伍由患者及其亲属和护理者组成，旨在消除人们对精神心理疾病的不良成见。

周四的“世界精神卫生日”这天，不少游行参加者喊着“让我们作疯子，让我们作自己！”的口号。各种标语牌用一些幽默的法语词汇来指代精神疾病，有些人还头戴漏斗。



“他们在玩自己的形象，而不是掩藏自己，”Trajets基金会外部链接(法)会长米歇尔·普吕斯(Michel Pluss)表示。这个基金会从1979年起便致力于帮助精神疾病患者融入社会与职场。

普吕斯和Coraasp组织外部链接(法)一起发起了这次活动，后者则是瑞士法语区处理精神健康问题各个协会的保护伞组织。

“我们也像大家一样，有自己大大小小的烦恼，”住在Aigues-Vertes村外部链接(法)的卡萝尔(Carole)说道。她住的这个村是专为残疾人开办的福利机构。

另一名参加者阿黛伊(Adéi)则想唤起更多人对人格障碍的意识。

“谁都可能受影响”

据Coraasp组织称，疯子尊严游行的思路跟同性恋大游行外部链接(英)的思路一致，即利用城市来传达关于精神卫生、多样性与公民权的信息。

“到了能够直言不讳地讨论精神健康的时候了，就像我们讨论身体健康一样，能够像说自己得了癌症或心脏病那样，大大方方地说出自己患了抑郁或精神分裂症，”组织者表示。

普吕斯也指出：“谁都可能在人生的任何时候受到精神疾病的影响。”

据瑞士健康瞭望外部链接(Obsan，多语)透露，精神疾病属于最常见、最影响生活的疾病。该机构《2016年瑞士心理健康报告外部链接(法)》显示，18%的受调查者认为自己有重度或中度心理问题。大约30%称自己有抑郁症状，2%有相当严重的症状。

该调研还提到，近年来对心理护理的需求也出现增长。1997年，仅有4.1%的人口曾接受心理问题治疗，2012年则上升至5.4%。过去十年中寻求精神病专家帮助的总人数也大幅增加，从2006年的28.3万人上升至2015年的44.7万人。

疯子尊严运动1993年始于多伦多，为的是回应舆论对有精神病史之人的成见。这个运动的基本思路，是要把人们对精神疾病消极的僵化认识与形象转变为积极的看法。如今这一运动已在世界各地广为传播。

Keystone-SDA/au

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram