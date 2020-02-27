电影《我们家长》里的画面。 (swissfilms.ch)

瑞士男孩喜欢住在“妈妈酒店”：他们“离巢”时间越来越晚，这样父母不仅可以帮他们做家务，还可以支持他们的学业和培训。结果是：出现了“迷失的”一代-就像新近一部喜剧电影讲的故事那样。



“妈宝” (Mammoni)不止在意大利有，在瑞士也有：自20世纪70年代以来，子女离开父母羽翼庇护的时间越来越晚。平均而言，年轻人到了24或25岁才会搬出原生家庭。

据联邦统计局分析，促成这一现象的首要原因是年轻一代求学时间更长。比较服务机构Comparis的一项问卷结果(多语)外部链接显示：除了经济原因之外，生活的便利也是“妈妈酒店”出现的重要原因。成年子女愿意住在父母家里，因为他们懒得自己做饭或者打扫卫生。

电影《我们家长》(Wir Eltern)以故事片和纪录片“混搭”的方式，幽默地切入和剖析了这一社会现象。

Trailer Filmtrailer

导演Eric Bergkraut(多语)外部链接向瑞士资讯swissinfo.ch讲述道：“我们想通过电影诠释某些父母对于‘放手让孩子去闯世界’的恐惧；同时反向地，我们也想替一些年轻人表达出他们对迈入外面天地的忧虑。” 电影的最初构思和剧本的大部分创作则出自导演的伴侣、作家Ruth Schweikert(德)外部链接之手。

在这个艺术之家，,许多家庭成员喜欢而且擅长表演，多有参演学校话剧的经验。Bergkraut说：“结果一个跟着一个加入，让这部电影成为了我们全家的一次‘探险’。”导演的三个儿子和父亲一同出镜。Bergkraut不仅是导演，也是科班出身的演员，只不过30年没再演戏。影片中的角色都是从真实生活中汲取的灵感，但没有演员是在演自己。母亲的角色由Elisabeth Niederer扮演，她是Bergkraut家的熟人，但并非家庭成员。

电影《我们父母》(Wir Eltern)是导演一家的“虚构且真实”的“西洋穴怪图像”。 这一对住在苏黎世的父母没有做错过任何事情，但是他们青春期的孩子们还是让家里变得一团糟，直到父母最后搬离。 信息框结尾

Bergkraut认为，瑞士孩子离开父母家越来越晚，是因为世界给与了他们很多自由的同时，也灌输给他们恐惧。“我们没有生活在冒险时代。时代和世界都不会呼唤年轻人说‘来吧，我们需要你’。我觉得这种现状对年轻人来说是很大的挑战。”

恐惧社会地位下降

电影中有这样一些场景：父母为儿子的高中毕业论文出谋划策。这听起来荒谬又夸张，但事实上，瑞士父母确实越来越经常地帮孩子辅导家庭作业、申请学徒机会，有的甚至孩子上了大学还在操心。Bergkraut认为，如果父母放手让孩子们找自己的路，那样会更好。 “但是，帮助子女的意愿很难抑制。” 说到底，另外重要的一点在于-正如电影中专家所说-父母自己心怀恐惧，他们担心孩子不能满足外界的要求，从而遭遇社会地位的“下滑”。

Bergkraut说，关注成绩或业绩，这并非瑞士人独有，而是工业国家的普遍现象。导演认为，“无论处在哪个社会、哪个年龄段，每个人心里都隐藏着重重恐惧。”

在富有国家长大

《我们父母》这部电影并不想表达“在瑞士养儿育女特别辛苦”这层意思。导演解释说：“要是抱怨在世界上最富裕的国家养育子女多么难，这绝对是无病呻吟。”Bergkraut因为工作经常远行，最近刚刚去了在突尼斯，那里年轻人的失业率高达35％。

Bergkraut承认：“在如今的瑞士，年轻人要找到自己的位置并不容易。但比起那些面临生存压力的人来说，我们叫苦连天就显得做作了。”

生活在物质繁荣之中，不让自己迷失是一种挑战。Bergkraut说：“但抱怨是不对的。因为学会应对自由，这不仅是一种挑战，也是一场很棒的探险。”



瑞士资讯swissinfo.ch

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram