苏黎世一家养老院的一位护理人员在清洁老人的伤口。 (© Keystone / Christian Beutler)

瑞士社会的老年化现象越来越严重，再过20年瑞士从1945-1965年出生的婴儿潮一代即将进入迟暮之年，需要人护理。老年人护理费用是一笔很大开销，很多老年人手里的养老金不足以担负这笔繁重的费用，瑞士政界在考虑是否需要引进护理保险系统。



86岁的米勒太太在散步时摔倒，盆骨断裂。出院之后，情况很清晰，米勒太太不再能独立生活，需要人照顾。她必须去住养老院，米勒太太的丈夫前两年去世以后，她一直寡居，虽然住进养老院后将不再孤独，但是她担心的是，她的钱是否够养老院的费用。



她从养老遗属保险和退休金处每月能领到4800瑞郎(约33000人民币)，这本来足够生活，但是这种带医护养老院的费用是每月8973瑞郎，其中医疗保险和州政府分别负责1660瑞郎和1405瑞郎，米勒太太的全部退休金都用上，还是不够。

(Kai Reusser / swissinfo.ch)

她每月还要从她的积蓄中拿出1108瑞郎支付养老院的钱，目前她还有大约10万瑞郎的存款，她的房子，本来是想留给女儿的，但是如果她像所有人所希望的那样活得很长，那么这幢房子迟早要被卖掉。



而作为米勒太太的女儿，不仅可能无法继承房产，如果她的年收入高于12万瑞郎，她还要为妈妈担负一部分所谓的“亲属资助”费用。

养老院中的餐饮服务，要老人们自己负担。

(© Keystone / Christian Beutler)

存钱不值当



这个带有具体数据的瑞士实例显示出，老年人的护理费会消耗掉一个人的全部积蓄，60%住在瑞士养老院中的瑞士人，退休金不足以承担开销。



瑞士西北大学社会系教授Carlo Knöpfel表示：“瑞士的老年人护理资助系统并不完善，要想保障必要情况下的良好护理，老年人必须要自掏腰包。”



苏黎世大学的社会保险权益教授Thomas Gächter也赞成这个观点，他说：“高额的护理费，会消耗掉一个人的所有财产，这就相当于剥夺继承权。”这就造成了这样的后果：“傻子才会攒钱，因为孩子反正得不到。”

不在服务范围内的护理费用，也要老人自行承担。 (© Keystone / Christian Beutler)

多重费用



的确，老年护理费用不仅是一个私人问题，也同样是国家的问题：根据不同渠道的预测数据，在今后的10-25年，需要护理的老年人及与之相关的国家支出将成倍增长。有些人甚至预言，瑞士将爆发一场“灰色海啸”。



那么谁来承担这笔巨额费用呢？其他国家引进了老年保险系统：日本2000年开始实行一个强制老年保险，入了这个保险，老年人所需90%的护理费将被接管。这一保险的一半资金来自投保人，另一半来自纳税人。



德国从1995年开始，在医疗保险中引进了强制性老年护理保险，保证50%的住院费得到报销，保险金的一半由员工自己负责，另一半由用人单位负责。



富裕的瑞士有资本等待



瑞士没有强制性老年保险，“瑞士有一种退休补助，在某种程度上充当了老年保险的角色，”Knöpfel教授做出这样的说明。所谓的“退休补助金”(Ergänzungsleistungen) 1966年作为养老遗属(AHV)的辅助系统被引进，那些退休金无法满足最低生活需求的老人，可以申请退休补助金，而如果入住护理院，很快就会达到这一申请标准。2017年瑞士322800名老年人领取退休补助金，相当于全部退休人员的16%，而在护理院中的老人更是50%都靠这笔救济金度日。

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Gächter教授也表示：“前几年，瑞士国会做出决策，为减轻医疗保险机构的负担，让退休补助系统负责老年护理费用，由此取代引进老年保险系统。”唯一的担心的是，现在退休补助系统面临崩溃，“当婴儿潮一代进入需要护理的年龄，将是一个费用爆炸期。”瑞士能如此淡定地静观其变，从某种程度上再次证明瑞士是一个富裕国家。



理想的解决之道难寻



老年护理保险的难点在于，由谁来负担这笔费用。瑞士各界提出了不同建议，但是都各自存在弊病。在医疗保险中附加一大笔老年护理费用，按照Gächter教授的说法，对于很多人来说是无法承受的。他说，怎样解决这一问题我不知道，但是明确的是，这是一个燃眉之急。



Knöpfel教授认为最理想的是一个双轨途径：“老年人的照料费用依然由退休补助金负责，而资助的幅度应该更大。而护理费应该由一个新型的、慷慨的补助津贴来资助。”无论如何，最后要想解决问题，还是要国家拿着纳税人的钱出来救急。



家庭出力



而在日常照料层面，按照Knöpfel的说法，可以借鉴荷兰的Buurtzorg-Modell方式。这种方式，是由邻居、亲朋好友自行组织的小型团队来照顾老人。



与南欧人自行照顾家中老人的习俗不同的是，瑞士成年子女通常虽会照顾年迈的父母，但不会贴身照顾。



而与许多欧洲国家不同的是，瑞士人照顾父母并不会从国家得到补助或支持。也许这就是瑞士人与其他欧洲国家相比，更多人在年老无法独立生活之后，会住进养老院。



呼吁亲属照顾老人也是一个趋势，因为这不仅节省费用，也符合老年人的心愿。因为大多数老人都希望一直待在家中直到离世。

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荒谬：因为费用原因入住养老院

实际上，瑞士老年人最希望能留在家里养老。越来越多的瑞士老人住在家中，由Spitex这种上门服务的医疗护理来家中照料，或者搬入带有医疗服务的养老公寓。传统的养老院在瑞士已经所剩无几，只有一些为完全无法自理老人度过最后短暂时光设置的护理院。

一种奇怪的现象是，经济条件差的老人往往会被迫住进养老院，有时候往往还没有实际的需求。老年资助协会的Judith Bucher说：“没有任何亲人的独居老人，如果在日常生活中无人照料，又没有经济实力雇人打扫、买菜做饭，经常会被迫住进护理院，就算他们并不需要护理。”对于医疗保险机构来说，这样负担更轻，因为州对护理院中的费用支持的力度更大。

不仅老人对此感到不满，国家也不满：因为从经营角度来看，Spitex和利用义工的老年人帮助组织提供的服务应该比护理院更加便宜。 信息框结尾







(翻译：杨煦冬), 瑞士资讯swissinfo.ch

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