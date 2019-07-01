蘇黎世一家養老院的一位護理人員在清潔老人的傷口。 (© Keystone / Christian Beutler)

瑞士社會的老年化現象越來越嚴重，再過20年瑞士從1945-1965年出生的嬰兒潮一代即將進入遲暮之年，需要人護理。老年人護理費用是一筆很大開銷，很多老年人手裡的養老金不足以擔負這筆沉重的費用，瑞士政界在考慮是否需要引進護理保險系統。



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86歲的米勒太太在散步時摔倒，盆骨斷裂。出院之後，情況很清晰，米勒太太不再能獨立生活，需要人照顧。她必須去住養老院，米勒太太的丈夫前兩年去世以後，她一直寡居，雖然住進養老院後將不再孤獨，但是她擔心的是，她的錢是否夠養老院的費用。



她從養老遺屬保險和退休金處每月能領到4800瑞郎(約4880美元)，這本來足夠生活，但是這種帶醫護養老院的費用是每月8973瑞郎，其中醫療保險和州政府分別負責1660瑞郎和1405瑞郎，米勒太太的全部退休金都用上，還是不夠。

(Kai Reusser / swissinfo.ch)

她每月還要從她的積蓄中拿出1108瑞郎支付養老院的錢，目前她還有大約10萬瑞郎的存款，她的房子，本來是想留給女兒的，但是如果她像所有人所希望的那樣活得很長，那麼這幢房子遲早要被賣掉。



而作為米勒太太的女兒，不僅可能無法繼承房產，如果她的年收入高於12萬瑞郎，她還要為媽媽擔負一部分所謂的“親屬資助”費用。

養老院中的餐飲服務，要老人們自己負擔。

(© Keystone / Christian Beutler)

存錢不值當

這個帶有具體數據的瑞士實例顯示出，老年人的護理費會消耗掉一個人的全部積蓄，60%住在瑞士養老院中的瑞士人，退休金不足以承擔開銷。



瑞士西北大學社會系教授Carlo Knöpfel表示：“瑞士的老年人護理資助系統並不完善，要想保障必要情況下的良好護理，老年人必須要自掏腰包。”



蘇黎世大學的社會保險權益教授Thomas Gächter也贊成這個觀點，他說：“高額的護理費，會消耗掉一個人的所有財產，這就相當於剝奪繼承權。”這就造成了這樣的後果：“傻子才會存錢，因為孩子反正得不到。”

不在服務範圍內的護理費用，也要老人自行承擔。 (© Keystone / Christian Beutler)

多重費用

的確，老年護理費用不僅是一個私人問題，也同樣是國家的問題：根據不同渠道的預測數據，在今後的10-25年，需要護理的老年人及與之相關的國家支出將成倍增長。有些人甚至預言，瑞士將爆發一場“灰色海嘯”。



那麼誰來承擔這筆巨額費用呢？其他國家引進了老年保險系統：日本2000年開始實行一個強制老年保險，入了這個保險，老年人所需90%的護理費將被接管。這一保險的一半資金來自投保人，另一半來自納稅人。



德國從1995年開始，在醫療保險中引進了強制性老年護理保險，保證50%的住院費得到報銷，保險金的一半由員工自己負責，另一半由雇主負責。



富裕的瑞士有資本等待

瑞士沒有強制性老年保險，“瑞士有一種退休補助，在某種程度上充當了老年保險的角色，”Knöpfel教授做出這樣的說明。所謂的“退休補助金”(Ergänzungsleistungen) 1966年作為養老遺屬(AHV)的輔助系統被引進，那些退休金無法滿足最低生活需求的老人，可以申請退休補助金，而如果入住護理院，很快就會達到這一申請標準。 2017年瑞士322800名老年人領取退休補助金，相當於全部退休人員的16%，而在護理院中的老人更是50%都靠這筆救濟金度日。

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Gächter教授也表示：“前幾年，瑞士國會做出決策，為減輕醫療保險機構的負擔，讓退休補助系統負責老年護理費用，由此取代引進老年保險系統。”唯一的擔心的是，現在退休補助系統面臨崩潰，“當嬰兒潮一代進入需要護理的年齡，將是一個費用爆炸期。”瑞士能如此淡定地靜觀其變，從某種程度上再次證明瑞士是一個富裕國家。



理想的解決之道難尋

老年護理保險的難點在於，由誰來負擔這筆費用。瑞士各界提出了不同建議，但是都各自存在弊病。在醫療保險中附加一大筆老年護理費用，按照Gächter教授的說法，對於很多人來說是無法承受的。他說，怎樣解決這一問題我不知道，但是明確的是，這是一個燃眉之急。



Knöpfel教授認為最理想的是一個雙軌途徑：“老年人的照料費用依然由退休補助金負責，而資助的幅度應該更大。而護理費應該由一個新型的、慷慨的補助津貼來資助。”無論如何，最後要想解決問題，還是要國家拿著納稅人的錢出來救急。



家庭出力

而在日常照料層面，按照Knöpfel的說法，可以藉鑑荷蘭的Buurtzorg-Modell方式。這種方式，是由鄰居、親朋好友自行組織的小型團隊來照顧老人。



與南歐人自行照顧家中老人的習俗不同的是，瑞士成年子女通常雖會照顧年邁的父母，但不會親力親為照顧。



而與許多歐洲國家不同的是，瑞士人照顧父母並不會從國家得到補助或支持。也許這就是瑞士人與其他歐洲國家相比，更多人在年老無法獨立生活之後，會住進養老院。



呼籲親屬照顧老人也是一個趨勢，因為這不僅節省費用，也符合老年人的心願。因為大多數老人都希望一直待在家中直到離世。

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荒謬：因為費用原因入住養老院

實際上，瑞士老年人最希望能留在家裡養老。越來越多的瑞士老人住在家中，由Spitex這種上門服務的醫療護理來家中照料，或者搬入帶有醫療服務的養老公寓。傳統的養老院在瑞士已經所剩無幾，只有一些為完全無法自理老人度過最後短暫時光設置的護理院。

一種奇怪的現像是，經濟條件差的老人往往會被迫住進養老院，有時候往往還沒有實際的需求。老年資助協會的Judith Bucher說：“沒有任何親人的獨居老人，如果在日常生活中無人照料，又沒有經濟實力僱人打掃、買菜做飯，經常會被迫住進護理院，就算他們並不需要護理。”對於醫療保險機構來說，這樣負擔更輕，因為州政府對護理院中的費用支持的力度更大。

不僅老人對此感到不滿，國家也不滿：因為從經營角度來看，Spitex和利用義工的老年人幫助組織提供的服務應該比護理院更加便宜。 信息框结尾







(翻译：杨煦冬), 瑞士资讯swissinfo.ch

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