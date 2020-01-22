在瑞士职场，过劳-更确切地说“职业疲溃症”，并不被视为“职业病”。

(© Keystone / Christian Beutler)

瑞士两家保险公司出具的统计数字显示，自2012年迄今，瑞士职场因员工精神疾病而导致的停工现象增幅竟高达50%。



据《新苏黎世报·周日版》(NZZ am Sonntag)报道，瑞士联邦大商业健康保险公司-Swica和PK Rück出具的统计数据显示，60%的雇员缺勤案例，都源于因工作重压而产生的身心俱疲、精力耗竭或抑郁症状，受波及的职场人士已多达数十万之众。



在PK Rück商业保险公司投保的瑞士公司，由于个人心理健康问题而缺勤的人次，在2012年至2019年短短5年期间骤然增长了70%；而Swica保险公司旗下企业客户因同一原因导致的员工缺勤率也骤升近50%。

据PK Rück发言人介绍，40岁至50岁这一年龄段的职场人士最易罹患心理健康疾病，但近年来，年轻雇员患病比例已显著上升。



在瑞士，最易患心理健康疾病的职业，当属教师、医生、护士以及行政管理人员。在上一轮全国范围的健康调查中，五分之一的在岗雇员表示自己“压力山大”。然而，与欧洲其他国家截然不同的是，在瑞士职场，过劳-更确切地说“职业疲溃症”，并不被视为“职业病”。瑞士政府认为，与工作无关的因素，也或许会导致员工患上心理精神疾病。



据PK Rück商业保险公司透露，严重精神疾病往往会导致患病员工停工离岗期长达18个月之久，为患有其他疾病雇员停工期的两倍。此外，患者重新融入瑞士劳动力市场的几率会显著降低，而绝大部分患病员工，最终难逃遭解雇的厄运。因患有心理精神疾病离岗6个月的员工，其中只有一半人能够再度设法重返原有的工作岗位。



RTS/ac

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