此内容发布于2018年5月22日 下午12:37 最后更新 - 2018年5月22日 -12:37

2013年，苏黎世市长Corine Mauch(右)授予恩斯特·西伯(左)一枚终身成就奖奖章。 (Keystone)

堪称当之无愧的瑞士最知名且德高望重的“街头流浪牧师”恩斯特·西伯(Ernst Sieber)溘然长逝，享年91岁。



出生于苏黎世近郊的西伯，在正式接触神学之前曾在农场帮工打杂、干些零碎活儿。系统学习神学之后，他在长达25年的时间里主持苏黎世及周边地区的众多新教教区教务事宜。



自上个世纪60年代以来，西伯牧师便因不遗余力地为流浪街头的无家可归者以及其他跻身于社会边缘群体积极奔走而声名远播，广为人知。他相继发起了为数众多的社会慈善及福利事业，受益人也包括了酗酒或吸毒的瘾君子。



与此同时，他还曾于1991年至1995年期间以中间派新教党派代表进入议会，担任议员，并凭其肆意张扬的个人风格而引人瞩目。西伯牧师多年来也赢得了来自多所大学、苏黎世市政府以及一家颇具声望的消费者杂志所颁发的多个奖项。



西伯和妻子索尼亚一共养育了8个孩子，其中4名子女皆为领养。



由西伯牧师所创立的慈善机构(德)外部链接，目前在瑞士各地共拥有约190名雇员，年度预算为2000万瑞郎(折合人民币约为1.28亿元)。



来自苏黎世地区的多位政治家及教会行政人员向西伯牧师致敬，以表彰褒扬他多年来在地方为人道精神所作出的不懈努力。

瑞士资讯swissinfo.ch及SDA-ATS；urs

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