此内容发布于2018年2月2日 下午3:59 最后更新 - 2018年2月2日 -15:59

在尼翁(Nyon)火车站，禁烟区涵盖了车站大厅、站内所有遮蔽建筑、地下通道以及站台。 (Keystone)

日前，瑞士六个火车站已正式进入为期12个月之久的“禁烟令”测试阶段。瑞士联邦铁路(Swiss Federal Railways)正考虑在全国范围内实现火车站全面“无烟化”。

参与此次禁烟试点项目的瑞士火车站分别为巴塞尔、贝林佐纳、库尔、纳沙泰尔、尼翁以及位于苏黎世市中心的施塔特霍芬火车站。



自2005年12月起，瑞士火车车厢里便实现了全面禁烟。但与欧洲其他国家相比，瑞士针对吸烟者的相关行为规定，可谓相当宽松。车站大厅内部明令禁止烟民吞云吐雾，但犯了烟瘾的“瘾君子”们仍可在空气流通条件尚佳、无遮挡物的站台上吸烟。



瑞士联邦铁路表示，希望通过在全国范围内推行“无烟化火车站”，让瑞士各地火车站的安全性和清洁程度都能得到进一步提升。与此同时，联邦铁路也指出，抽烟的乘客在火车站肆无忌惮地吸烟，对于周围被迫受到二手烟危害的人来说是不公平的；此外，被随意仍在火车铁轨或站台上的烟头，也给铁路清洁人员增加了不必要的工作量。



在此前为期12个月之久的“无烟火车站”测试阶段，三种备选的禁烟方案将付诸试行：全面禁烟的火车站；站台等候区特设的吸烟区；以及专门划分出的封闭式吸烟室。参与试点的六大火车站将分别采取不同的方案。在此期间，联邦铁路还会对搭乘火车通勤的乘客进行意见征询，对媒体评论加以考量评估，对读者的看法进行详细分析。



至于瑞士境内火车站是否能在2019年实现全面无烟化，联邦铁路将于2018年年中最终拍板定夺。



诸如英国、法国、意大利、奥地利、荷兰、比利时和西班牙等许多欧洲国家，其火车站内已试行全面禁烟；而在德国和挪威，烟民只能在候车站台上圈定的指定区域内吸烟。



SRF/sb

Neuer Inhalt Horizontal Line