日前，瑞士六个火车站已正式进入为期12个月之久的“禁烟令”测试阶段。瑞士联邦铁路(Swiss Federal Railways)正考虑在全国范围内实现火车站全面“无烟化”。
参与此次禁烟试点项目的瑞士火车站分别为巴塞尔、贝林佐纳、库尔、纳沙泰尔、尼翁以及位于苏黎世市中心的施塔特霍芬火车站。
自2005年12月起，瑞士火车车厢里便实现了全面禁烟。但与欧洲其他国家相比，瑞士针对吸烟者的相关行为规定，可谓相当宽松。车站大厅内部明令禁止烟民吞云吐雾，但犯了烟瘾的“瘾君子”们仍可在空气流通条件尚佳、无遮挡物的站台上吸烟。
瑞士联邦铁路表示，希望通过在全国范围内推行“无烟化火车站”，让瑞士各地火车站的安全性和清洁程度都能得到进一步提升。与此同时，联邦铁路也指出，抽烟的乘客在火车站肆无忌惮地吸烟，对于周围被迫受到二手烟危害的人来说是不公平的；此外，被随意仍在火车铁轨或站台上的烟头，也给铁路清洁人员增加了不必要的工作量。
在此前为期12个月之久的“无烟火车站”测试阶段，三种备选的禁烟方案将付诸试行：全面禁烟的火车站；站台等候区特设的吸烟区；以及专门划分出的封闭式吸烟室。参与试点的六大火车站将分别采取不同的方案。在此期间，联邦铁路还会对搭乘火车通勤的乘客进行意见征询，对媒体评论加以考量评估，对读者的看法进行详细分析。
至于瑞士境内火车站是否能在2019年实现全面无烟化，联邦铁路将于2018年年中最终拍板定夺。
诸如英国、法国、意大利、奥地利、荷兰、比利时和西班牙等许多欧洲国家，其火车站内已试行全面禁烟；而在德国和挪威，烟民只能在候车站台上圈定的指定区域内吸烟。
瑞士联邦铁路的清洁人员们必须手把手地从铁轨间捡起那些被烟民们随手扔掉的烟头。每天，他们在苏黎世火车站捡的烟头足足能装满一个110升的垃圾袋-这足以让这些员工气得七窍生烟。 (瑞士电视台SRF/瑞士资讯swissinfo.ch)
SRF/sb
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