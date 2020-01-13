日内瓦近郊的欧洲核子研究中心(Cern)外，分别回收纸张、塑料制品、玻璃制品、铝制品以及一般垃圾的垃圾桶。 (Keystone / Martial Trezzini)

瑞士PET塑料容器回收循环利用协会仅去年便设立了3000个新的回收点，迄今，遍布瑞士全国各地的PET塑料容器回收点已逾5.3万。



平均而言，瑞士82%的PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯)塑胶瓶都能得到有效的回收利用-这一回收循环利用率在过去十年间始终居高不下，保持着稳定态势。



虽然瑞士PET塑料容器回收循环利用协会已与各城镇、各行政区以及瑞士联邦铁路(Swiss Federal Railways)竭诚合作，在繁华地段增设了PET塑料容器回收点，从而减少了本可有效循环利用、却被用过即弃的塑料瓶的数量，不过，该协会依然希望，能够让PET塑料瓶的回收率实现逐年缓慢增长。据此，公司办公场所、健身中心、学校以及零售商店已相继设立了新的回收点。



而据协会公关部主管Stefanie Brauchli在1月7日接受瑞士通讯社Keystone-SDA采访时介绍，该协会此前期冀达成的中期目标，是设立4000处新的回收点。因此为实现既定目标，还必须增设1000个回收点。



去年，首批完全由再生聚对苯二甲酸乙二醇酯(R-PET​​​​​​​)这种新型环保材质制成的塑胶瓶出现在瑞士市场上。截至去年年底，瑞士已实现40%的塑料瓶是由可循环再利用的PET材料制成，这也使得瑞士在再生聚对苯二甲酸乙二醇酯环保材质利用方面位居世界领先水平，德国则紧随其后。从2025年起，出自欧盟成员国生产线上的所有PET塑料瓶，所含可循环再利用PET材料，都必须达到25%的最低值。



Keystone-SDA/sb

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