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重赏招徕新居民 瑞士小山村砸钱”贿赂“招揽新居民

cash in an envelope

多少钱能诱惑你搬到乡村定居？

(© Keystone / Gaetan Bally)

瑞士偏乡僻壤的小城镇往往会使出洪荒之力来挽留有意“出走”的居民-毕竟，人口大举流失会让当地主要公共服务系统遭遇重创。在旨在遏制人口外迁的最新方案中，毗邻卢塞恩的一座小村庄决定“重金悬赏”招募年轻人来此定居。

地处卢塞恩州西北部的格罗斯迪特维尔村(Grossdietwil，德)外部链接，坐落着多座空置房屋，居民人数却寥寥无几，一度陷入“有房、缺人”的困境。

因此，这座传统瑞士村落集思广益，琢磨出了一个“诱使”年轻人来此定居的主意：凡是选择留在格罗斯迪特维尔村居住的年轻人，都能拿到1500瑞郎(折合人民币约为1.07万元)的现金奖励，前提是：他们的年龄得在30岁以下，而且得是第一次搬离父母家、单独出来居住。

到目前为止，该村已经兑现了于今年7月发布简报中所述承诺，给四户首批新居民提供了金钱奖励。

这笔奖金虽然并不丰厚，但相对于在这座村子里一所公寓月租起价仅950瑞郎、新建楼宇中的一户双卧室住宅月租仅1450瑞郎来说，还是绰绰有余。

“每份奖金无疑都是一笔明智的投资，”村长Reto Frank在接受地方性纸媒《Willisauer Bote》采访(德)外部链接时表示：“年轻人就是我们的未来。他们能凭借新颖、脑洞大开的想法，点亮我们的乡村生活。”

拥有865位常住居民的格罗斯迪特维尔村，并非瑞士唯一一个房源过剩的村庄。放眼瑞士全国，目前的空置房屋总量已多达7.5万间，空置率最高的当属提契诺州和涵盖了伯尔尼州、弗里堡州、汝拉州、纳沙泰尔州以及索洛图恩州在内的瑞士中部高原地区。


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