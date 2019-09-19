多少錢能誘惑你搬到鄉村定居？ (© Keystone / Gaetan Bally)

瑞士偏鄉僻壤的小城鎮往往會使出洪荒之力來挽留有意“出走”的居民-畢竟，人口大舉流失會讓當地主要公共服務系統遭遇重創。在旨在遏制人口外遷的最新方案中，毗鄰琉森的一座小村莊決定“重金懸賞”招募年輕人來此定居。



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地處琉森州西北部的格羅斯迪特維爾村(Grossdietwil，德)外部链接，座落著多座空置房屋，居民人數卻寥寥無幾，一度陷入“有房、缺人”的困境。



因此，這座傳統瑞士村落集思廣益，琢磨出了一個“誘使”年輕人來此定居的主意：凡是選擇留在格羅斯迪特維爾村居住的年輕人，都能拿到1500瑞郎(折合美金為1513.5元)的現金獎勵，前提是：他們的年齡得在30歲以下，而且得是第一次搬離父母家、單獨出來居住。



到目前為止，該村已經兌現了於今年7月發布簡報中所述承諾，給四戶首批新居民提供了金錢獎勵。



這筆獎金雖然並不豐厚，但相對於在這座村子裡一所公寓月租起價僅950瑞郎、新建住宅中的一戶雙臥室住宅月租僅1450瑞郎來說，還是綽綽有餘。



“每份獎金無疑都是一筆明智的投資，”村長Reto Frank在接受地方性紙媒《Willisauer Bote》採訪(德)外部链接時表示：“年輕人就是我們的未來。他們能憑藉新穎、有創意的想法，點亮我們的鄉村生活。”



擁有865位常住居民的格羅斯迪特維爾村，並非瑞士唯一一個房源過剩的村莊。放眼瑞士全國，目前的空置房屋總量已多達7.5萬間，空置率最高的當屬提契諾州和涵蓋了伯恩州、弗里堡州、汝拉州、納沙泰爾州以及索洛圖恩州在內的瑞士中部高原地區。







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