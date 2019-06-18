伯尔尼高原因特拉肯Greenfield露天音乐节。 (© Keystone / Peter Klaunzer)

瑞士是世界上最钟爱露天音乐节的国家，然而享受完美妙音乐之后，留下来的是满目垃圾。



Paléo、圣加仑、Frauenfeld、伯尔尼古尔腾山、Greenfield、Gampel、Rock the Ring……瑞士的露天音乐会不胜枚举，每年大约300场这样的户外音乐盛典令瑞士成为露天音乐会最密集的国家之一，欧洲音乐节联盟Yourope(英)外部链接的Christof Huber这样对瑞士资讯swissinfo.ch说。



按照Huber先生的说法，这种创纪录的高频率，与瑞士人的高购买力无关，“我觉得更多是与瑞士相对短暂的夏天有关，这一点在斯堪的纳维亚地区和德国也情况类似，那里的人夏天喜欢待在户外，所以这些地方的夏季露天音乐会也就非常多。”



音乐之后是垃圾



每年露天音乐会的旺季在6月中旬到8月中旬之间。瑞士最大的露天音乐节是在日内瓦和洛桑之间的尼翁举行的Paléo Festival(多语)外部链接音乐节，6天的时间，能吸引约23万音乐发烧友。



Paléo音乐节除了让大牌歌星如The Cure、 Elton John、 Toto和Sting的天籁之音留在人们耳际心田之外，还会上演一个音乐节组织方甘愿忘记的戏码：每场节目之后，草地上推挤如山的垃圾：空瓶子、塑料包装和帐篷残余组成的一片狼藉。



纸质帐篷



为了减少垃圾，瑞士两个音乐节组织者决定从荷兰引进新型环保帐篷。



Kartent(英)外部链接纸帐篷可以容纳两个人，防水，100%可回收，瑞士Greenfield音乐节负责人Huggler说，至今为止，这个荷兰公司共向全世界100多个音乐节售出了5万多个纸帐篷。在瑞士每支售价90瑞郎(相当于约600元人民币)。



外部内容 tende di cartone

错误的吸引



尽管这种纸帐篷的生产与传统帐篷相比只排放半数的二氧化碳，但并不是所有人都为之叫好。



联邦材料检测和研究机构(Empa)在接受瑞士电视台采访时表示，很难对纸板与塑料进行环保性对比。



环保专家Barbara Dubach(德)外部链接也表示怀疑，纸帐篷是不是露天音乐节的上好选择。她认为，最好的情况应该是带着帐篷去听音乐会，再把帐篷带回家。



Christof Huber也同意这一观点，他认为：纸帐篷不是正确的选择，因为它助长了“扔、扔、扔”习性。他负责的圣加仑音乐节，引进了一个更实用的管理系统，“5年前我们实行20瑞郎帐篷押金，如果最后谁把自己的帐篷带回家，就能重新领回押金。结果非常喜人：去年85%的帐篷被带回了家。”



减排音乐节

圣加仑音乐节是瑞士第一个减排露天音乐节，从今年开始观众、音乐团队和组织者的CO2排放量将通过环保组织myclimate(多语)外部链接的一些项目的支持得到缩减，其中包括一个格拉鲁斯州沼泽地修复项目和一个尼加拉瓜再造林项目。 信息框结尾



(翻译：杨煦冬), 瑞士资讯swissinfo.ch

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