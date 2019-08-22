如果只買便宜品牌，多拿主食少拿加工食品，便可節省許多開支。 (Ester Unterfinger/swissinfo.ch)

近幾年瑞士的貧困人口增加了20%。平均每12個人中就有一個是窮人。那麼，在這個世界上最富有的國家當一個窮人，生活會怎樣呢？



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我想在一個月內按照最低的生存標準生活。於是我先找到伯恩的社會福利救濟所去諮詢：如果只靠救濟金，那麼我的生活水準會降低到何種程度。



我的租金尚還符合標準。 “但在吃、穿、個人護理、用電、通訊和公共交通等基本需求方面，您要節省一些，”伯恩社會福利救濟所的Alexandra Herren說



細細算來：如果把我們三口之家能夠領到的救濟金(德)外部链接與我的純收入進行比照，那麼我們的現實收入要多出2’737瑞郎。如果考慮到作為社會福利的全額領取者，我不用交稅，那麼差距將縮小至1’800瑞郎。在此，我沒有考慮到社會福利機構將依據申請酌情償付的牙醫、眼鏡、暖氣、兒童托育和汽車等費用。



隨後我打電話給預算顧問。結果是：在房租、稅務、醫療保險、消防稅(是的，在有的社區，不去消防局服役就要繳稅)和保險方面，我不用、或只需稍稍改動。不過在食品、護理用品、娛樂和家務開支方面，我要加以限制，或者說節約了。

1. 娛樂，業餘時間和教育 信息框结尾

首先我退訂了Netflix(在線影片租賃)和網絡圖書館。今夏的度假計劃也取消了。聽起來挺無聊的吧？



可絕對不是：數字化帶給我們前所未有的便利，不用付錢就可以享受到眾多娛樂和教育節目。



我看電子書，聽有聲讀物和音樂，看電影，通過播客、紀錄片和教育節目更新我的知識，一切都是免費的。



不過我還是很慶幸，村裡的節日沒有在我進行“生存試驗”的時候舉辦。因為我實在難以向我的女兒解釋，為什麼不能做摩天輪和旋轉木馬。我估計我們根本就不會去，因為總是對一個小孩子說不，太讓人緊張。

2. 飲食 信息框结尾

在我的預算當中，最能節省的款項恐怕就是餐廳的飯錢和咖啡錢了。僅咖啡一項我每月的支出就有80-120瑞郎。在餐廳吃飯每月大概需要256瑞郎。這就把救濟金中的“飯錢”基本用光了，而且還沒有把晚飯的開銷算進。



試驗期間，我往嘴裡塞的是三明治和即溶咖啡。這樣才能把我的午餐費用降到每月60瑞郎，還有10瑞郎用於咖啡和牛奶。



接下來我們會看到，在食品、清潔和洗護用品上可以節省許多。

(swissinfo.ch)

以下是我每週正常版的和節省版的大採購：



在瑞士超市Migros裡，我幾乎每周平均採購165瑞郎的商品，可以滿足7頓早飯和14頓正餐的需求。如此購物，人均月飲食花銷為560瑞郎。 (Ester Unterfinger/swissinfo.ch)

同樣在Migros超市裡，節省版的每週購物大概花費53瑞郎，也一樣可以滿足7頓早飯和14頓正餐的需求。如此購物，人均月飲食花銷為122瑞郎。 (Ester Unterfinger/swissinfo.ch)

每週採購價目單 (德文 點擊下載) 另外 1 种语言 另外 1 种语言 另外 1 种语言 德语 (de) Preisliste Wocheneinkauf

我意識到，儘管要強迫自己只拿便宜貨，但這也讓購物變得更加簡單而迅速。因為選擇有限，所以根本不用考慮太多。說實話吧：47種酸奶種類也確實有點難為我。

3. 交通 信息框结尾

這就有點困難了。僅保障我工作通勤的月票，每月就要159瑞郎。此外還有半價卡(德)外部链接的開銷，還要去拜訪朋友、父母、姊妹和親戚，他們分佈在瑞士各地。



僅從我的居住地伯恩州到蘇黎世我父母家，一去一回就要59瑞郎，還是在有半價卡的情況下。



在試驗月裡我從瑞士聯邦鐵路(SBB)的應用商店裡購買特價票。這樣去掉零頭單程票的價格在7-28瑞郎之間。不過特價票必須提前購買，也只能買到非高峰時段的，還必須準時乘車，不能更換車次。所以我對爸媽說，我要於第4週週日的11點半拜訪他們。挺幸運：他們那時候恰好有空。

4. 醫療支出 信息框结尾

我的後牙已經疼了好幾個星期，恐怕是有洞了。不過難以確診，因為我把看牙推到了體驗月之後。補牙可是要花上幾百瑞郎的



醫療保險，我買的是最高免賠額，在最便宜的公司選的最省錢模式。那每月也要小250瑞郎。而且：每年如果醫療費用不超過2500瑞郎，所有的都要自掏腰包。眼鏡、牙醫、救護車的費用也主要靠我自己。幸好在試驗期間我還是健康的。

5. 服裝和家具 信息框结尾

我開始在網絡拍賣平台上購買二手服裝。這確實比新衣服便宜許多。但很快我察覺到，不試就很難挑選出合適的衣服。本來預算就少，我可不能再買錯衣服，所以很快我就放棄了。



我的家具基本都是網上買來二手的，但也不錯。在本地的舊貨店裡，我只能找到各式各樣、各種顏色的破銅爛鐵小擺設、刺繡桌布和古老的收音機。全是沒人要的。

在瑞士當個窮人-壓力山大 信息框结尾

Giphy Gif 通過GIPHY(英)

2週後，我就終止了這項試驗。因為有2天我要出去採訪，週末還要帶小孩子穿越整個中部去參加生日會，這樣我的額外開支就太多了，吃不消。受窮讓我壓力重重：要把錢分配好，購買最便宜的產品，拒絕去外面昂貴的餐廳吃飯，這需要頭腦、知識和時間。



雖然時間很短，但變為窮人已經讓我感到難堪。我周圍的人馬上意識到，我改變了生活方式。我甚至顯得不那麼禮貌，因為我拒絕和人去餐廳吃飯，也因為特價票的原因在時間上不再彈性。



我懂了，為什麼貧窮讓人變得孤獨。瑞士的主流社會其實生活在一個較高的水準之上。大部分的團體活動是需要用錢的。人們在咖啡廳、餐廳或各種活動中聚會。誰沒錢，誰就不用來了。



在瑞士這樣的安樂國生活，誘惑眾多卻沒有錢，是讓人難以忍受的。當午餐我啃著乾硬的小麵包時，同桌的人正對著漢堡和薯條大嚼大咽，這需要我的多少意志力啊！



試驗還是有好的方面的：雖然我沒有吃有機食物、使用有機洗滌劑，但總的來說我的生活方式比一般瑞士人環保許多：沒坐飛機、沒開車、沒有大肆採購、只添置了必要的衣物，沒有浪費食物，也沒有什麼業餘愛好，諸如此類。這樣的試驗結果聽起來簡直太沒有吸引力了，但最好我們所有的瑞士人都能窮一點，工作少一點，過上這種簡樸的生活。

在瑞士省錢的小竅門 花時間尋找廉價公寓，合作社房屋或有市政補貼的住房要便宜許多，但很難租到。

特別在食品、著裝、洗護用品上可以節約不少。一般來說，德國超市Aldi和Lidl要比瑞士本土超市Migros和Coop便宜。但後者的自有品牌和主食也賣得並不貴。商店關門前許多新鮮食品都會大打折扣。肉在瑞士是特別昂貴的，還是吃蔬菜吧，很划算。

醫療保險：如果您每年的醫療預算低於2000瑞郎，那麼還是選擇最高的免賠額吧。雖然有風險，但至少保險費要明顯少許多。每年更換至最實惠的保險公司，也是值得的。

公共交通：通過手機軟體購買特價票。如果您經常外出，那麼購買半價卡。

填稅單時多花些時間，別漏掉可以減稅的部分。在有些州因為結算利息的關係，早填稅單甚至會獲得獎勵。 信息框结尾

(swissinfo.ch)

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