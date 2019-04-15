此内容发布于2019年4月15日 下午2:15

您可以在这个展览上探究海外瑞士移民的人生故事。



您将会邂逅：“土耳其的穆勒”-铁路工人雅各布·穆勒(Jakob Müller)年轻时从卢塞恩动身去了伊斯坦布尔，并在那里开启了童话般的事业，最终成为东方快车(Orient Express)总经理。



策展人皮娅·舒比格(Pia Schubiger) (Thomas Kern/swissinfo.ch)

“(这一职位)是其事业的顶峰，也是对他的认真、高效、热忱、忠诚与诚实的犒赏，”《卢塞恩日报》(Luzerner Tagblatt)于1923年发表的穆勒讣告中如此写道。



展品中包括穆勒原来的一份旅行证件，旁边还有土耳其政府授予他的各种奖章。



“他们的故事，他们不畏前路未知，敢于去别处追求新经历、新前途的勇气，都令我们着迷。



我们追寻着这些故事，会感到这些有趣之人有点儿代表着我们，”策展人皮娅·舒比格(Pia Schubiger)表示。展览组织者和@mimsuisse协会邀请观众也带来自己家族史里的各种故事，并由他们把这些故事记录下来。

《别处的瑞士》 展览在最后的调整中。《别处的瑞士》展览于4月13日开幕，并将持续到2019年9月29日。

移民登记卡。直到1926年移民海外的瑞士人才有记录。 大多数瑞士移民生活在欧洲国家。 在平板电脑上，可以查询更多更多信息和影视文件。

Olympe Rittener于1883年在俄罗斯的克拉斯诺亚尔斯克(Krasnojarsk)担任法语教师。七年后她又回到了瑞士。

在这些索引卡片上，瑞士移民的细节均被记录在这些档案中。 耳机正在等待有兴趣的听众。 世界地图上，显示着瑞士移民生活的地区和数量。

“Turks-Müller”拥有瑞士和奥地利护照，这使得他更容易在欧洲各国迁徙。

东方快车(Orient Express)总经理土耳其·穆勒(Türken-Müllers)的收藏。

移民故事办公室

Othmar Ammann，纽约一位桥梁建造者，在他建造的哈德逊河(Hudson-River)上的一座桥梁前。

您可以在这个展览上探究海外瑞士移民的人生故事。

《别处的瑞士》

瑞士资讯swissinfo.ch

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