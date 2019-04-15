您可以在这个展览上探究海外瑞士移民的人生故事。
您将会邂逅：“土耳其的穆勒”-铁路工人雅各布·穆勒(Jakob Müller)年轻时从卢塞恩动身去了伊斯坦布尔，并在那里开启了童话般的事业，最终成为东方快车(Orient Express)总经理。
“(这一职位)是其事业的顶峰，也是对他的认真、高效、热忱、忠诚与诚实的犒赏，”《卢塞恩日报》(Luzerner Tagblatt)于1923年发表的穆勒讣告中如此写道。
展品中包括穆勒原来的一份旅行证件，旁边还有土耳其政府授予他的各种奖章。
“他们的故事，他们不畏前路未知，敢于去别处追求新经历、新前途的勇气，都令我们着迷。
我们追寻着这些故事，会感到这些有趣之人有点儿代表着我们，”策展人皮娅·舒比格(Pia Schubiger)表示。展览组织者和@mimsuisse协会邀请观众也带来自己家族史里的各种故事，并由他们把这些故事记录下来。
《别处的瑞士》
《别处的瑞士》
您可以在这个展览上探究海外瑞士移民的人生故事。
瑞士资讯swissinfo.ch
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