虽然偶尔会被自家“熊孩子”分散注意力，但许多瑞士上班族依然享受居家办公模式。 (Keystone)

据商业咨询服务机构德勤瑞士(Deloitte Switzerland)调研显示，目前，瑞士将近一半的劳动力处于远程在家办公的状态，而且“乐而忘返”、非常享受这种工作模式。



“远程办公、通过电话或电子邮件与同僚联系，对于不少当前受疫情所限在家办公的人来说具有相当的吸引力，以至于他们甚至不希望将来再把全部工作时间都分配在办公室里，”德勤在5月14日发布的公开声明中介绍道。



在1500名受访上班族中，41%的人表示，“虽然(居家’云办公‘)和同事间的互动有所减少，且偶尔会被自家孩子分散注意力”，但与身处办公室相比，自己在家办公时的工作效率明显更高。

新冠病毒疫情暴发之前，瑞士全国只有25%的上班族在家办公，而现在，这一比例已增长至48%。在德勤此次进行的调研中，34%的受访者表明，他们希望能在封锁隔离抗疫措施解除之后，继续维持居家远程办公模式。



“事实是，正如我们已经看到的，此次新冠疫情危机[…]很可能会让持续升温的远程办公模式这一长期趋势得以加速发展，”德勤瑞士点评道。

惯例



2019年统计数据表明，早在新冠疫情来袭之前，居家办公便已成为瑞士职场普遍遵循的一种惯例。由员工根据自身情况灵活、自主地进行具体工作时间安排的弹性工作制，在瑞士也呈现出增长之势。



瑞士联邦统计局于4月发布报告指出，回溯去年，瑞士33.7%的职员以所谓的“家庭办公”模式完成工作，其中5%的人始终在家上班，14%的人每周定期居家远程办公，偶尔选择在家工作

教学、信息技术以及传播领域的员工在家办公的比例最高，在这三大行业中，60%以上的从业者每年至少会有一次在家上班。







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Keystone-SDA/ts

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